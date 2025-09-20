Una médico de Castellón, nominada a los galardones que premian a los mejores especialistas de España

La doctora Laura Flor Prades, natural de Castellón y especialista en aparato digestivo, ha sido nominada por segunda vez a los Doctoralia Awards 2025, unos galardones que se han consolidado como referentes en el ámbito de la sanidad, al reconocer a los profesionales de la salud más valorados por pacientes y colegas médicos.

Los Doctoralia Awards destacan la excelencia médica a través de criterios únicos en el sector: las opiniones verificadas de los pacientes, que reflejan la calidad asistencial y la cercanía en la consulta, y el reconocimiento entre profesionales, que pone en valor el trabajo en equipo y la actualización constante en cada especialidad. Gracias a esta combinación, los premios se han convertido en un sello de confianza para los pacientes y un indicador de prestigio para la comunidad médica.

La doctora Flor, con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de patologías digestivas, ha demostrado un compromiso firme con la salud y el bienestar de sus pacientes, lo que le ha valido esta nueva nominación.

“Ser reconocida nuevamente en unos premios tan significativos para nuestra profesión es una satisfacción enorme. Representan la voz de quienes atendemos cada día y la de los colegas que comparten nuestra vocación de servicio”, afirma la especialista.

Los resultados de los Doctoralia Awards 2025 se anunciarán en los próximos meses, y esta segunda nominación reafirma a la doctora Flor como una de las profesionales más destacadas de su especialidad