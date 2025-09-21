Aemet amplía la alerta naranja y empeora la previsión en Castellón por lluvia y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido que el domingo iba a ser un día lluvioso en Castellón. No en vano, había activado la alerta amarilla en todo el territorio provincial.

Sin embargo, la constante actualización de las previsiones ha hecho que se haya elevado a naranja la alerta en una zona de Castellón, donde se pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en el plazo de solo una hora, puede caer granizo grande y soplar rachas muy fuertes de viento.

Alerta naranja

Este aviso afecta, en concreto, al todo el litoral de la provincia y estará activo desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Esta actualización no afecta al resto del territorio, donde se esperan lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Bajada de las temperaturas

Esto vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas que se va a notar mucho ya esta próxima semana. Los termómetros irán suavizando sus máximas por la entrada de un chorro polar, y también las mínimas, con una caída del mercurio entre los 4 y los 6 grados en las máximas y hasta de 6 en las mínimas, sobre todo en las zonas de interior, donde hará más fresco, con registros 100% otoñales.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días: