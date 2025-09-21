Alerta en Castellón: Otoño llega con un chorro polar que deja lluvias y caída del mercurio

De amarilla a naranja. Sube la alerta en Castellón con una entrada del otoño que llega con tormentas generalizadas en todo el tercio norte de la provincia, sobre todo la zona litoral, con descargas que pueden llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento; y lluvias a lo largo y ancho del resto del territorio de hasta 20 l/m² que podrían ser localmente fuertes. Lo avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que especificó que el aviso estará activo desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Un cambio del verano al otoño un tanto brusco que, no obstante, servirá para dar un respiro a las temperaturas con la entrada de la semana. Los termómetros irán suavizando sus máximas por la entrada de un chorro polar, y también las mínimas, con una caída del mercurio entre los 4 y los 6 grados en las máximas y hasta de 6 en las mínimas, sobre todo en las zonas de interior, donde hará más fresco, con registros 100% otoñales.

La previsión del tiempo. / Mediterráneo

Sacar las chaquetas

En Vistabella, por ejemplo, ya podrán sacarse las chaquetas y las rebecas, con temperaturas que caerán 13º del día a la noche, pasando de 27 a 19 hoy, 20 a 7 mañana lunes, 18 a 6 el martes o 17 a 5 el miércoles. En el mismo caso, en el norte, con Vilafranca de 23 a 10 según la previsión de Aemet para esta jornada dominical; de 19 a 6, 16 a 6 y de 17 a 5 conforme van avanzando los primeros días del otoño.

Más cálidas, aunque a la baja también, los registros del litoral, con un calor que irá a menos desde mañana mismo, pasando de 30 a 21 que marcarán hoy en Castelló, a los 25 y 16 del miércoles; lo mismo que en Vinaròs o Almenara, donde hoy se llegará a los 31º. Es tiempo de sacar paraguas y chaquetas, con un temporal que dejará el cielo nublado durante toda la semana.