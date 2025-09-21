Ballesol apuesta por la prevención, la humanización y la calidad de vida

Poco tiempo después de la apertura de la residencia Ballesol, en la capital de la Plana, fueron llegando los primeros residentes, muchos de ellos por estancias temporales, a consecuencia de recuperaciones postoperatorias e ictus y támbién por evitar la soledad, que encontraron en el centro un espacio adecuado para su recuparación y su bienestar.

Y es que si algo ponen en valor geriatras y neurólogos de la residencia de mayores en Castellón de Ballesol es "la humanización y profesionalidad, en la detección y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas". Esta cualidad ha hecho que desde su inauguración, hace menos de un año, el centro de la capital de la Plana se haya convertido en un referente nacional en el ámbito de las Residencias Alzheimer.

La diferencia de residencia Ballesol con el resto de centros, según aseguran los expertos, radica en determinar la patología y asegurar los mejores cuidados posibles. En este sentido, señalan que "tan importante es la valoración médica y neurológica que ofrecemos, como atender los estilos de vida o programas de estimulación cognitiva y motora", necesarios para garantizar el bienestar del residente y sus familias en este centro promueven convencidos de los resultados los equipos multidisciplinares de este centro.

Diariamente, esta residencia de ancianos en Castellón de Ballesol da respuesta a numerosas enfermedades relacionadas con la pérdida de memoria, pero la más frecuente es el Alzheimer. Por ello, el centro cuenta con un área específica y especializada dedicada al diagnóstico y tratamiento de esta patología, desde los avances terapéuticos en el campo de la asistencia e investigación, en los que sus profesionales participan y colaboran en proyectos.

La mayoría de las familias que eligen este centro residencial situado en Castellón de la Plana lo hacen por:

Fomentar la autonomía (favorecer su autoestima y protagonismo).

Apostar por un envejecimiento activo y saludable independientemente de la situación del residente.

Mejorar el diagnóstico precoz.

Reducir el impacto de la enfermedad.

Abordaje integral de la enfermedad evitando situaciones de rechazo, exclusión y estigmatización.

Apostar por mantener la máxima autonomía de la persona, participación y conservación de sus capacidades.

Mejor que en casa

Cada caso es diferente, personal, contextual. "Algunos familiares pueden considerar que cuentan con los suficientes recursos humanos, sociales o materiales para asegurar la atención y los cuidados necesarios", señalan los expertos. Sin embargo, recuerdan desde Ballesol Castellón que "la pérdida progresiva de autonomía en la vida cotidiana y una dependencia de otras personas, cada vez mayor" hace indispensable una atención 24 horas (diurna y nocturna). Por ello, en el centro castellonense disponen de estancias adaptadas, para que el residente pueda tener "la oportunidad de mantener la capacidad e independencia que desempeñaba en su casa con anterioridad, pero con la diferencia y el beneficio de estar atendido por profesionales cualificados, el apoyo de equipos multidisciplinares, así como terapias y entornos exclusivos que muchas veces carecen los propios domicilios".

Ballesol Castellón ha conseguido que la persona con una demencia u otra patología pueda reducir los factores de riesgo, y prevenir o revertir su desarrollo, a través de actividades y hábitos saludables que fomenten su autonomía, y su bienestar físico y emocional.

Proyectos exclusivos

En este sentido, a través de un entorno social positivo, la persona mayor dispone de proyectos exclusivos de Ballesol y referentes en el ámbito asistencial centrado en el Alzheimer como:

Unidad especializada en demencia y tratamiento individualizado, "fundamental para el tratamiento y seguimiento de pacientes con alteración de las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, etc.)"

y tratamiento individualizado, "fundamental para el tratamiento y seguimiento de pacientes con alteración de las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, etc.)" Musicoterapia. El potencial terapéutico de la música en estas sesiones se refleja en tres dominios (emoción, acción-precepción y cognición social). Mediante la estimulación musical se están obteniendo resultados esperanzadores en la rehabilitación del lenguaje en daño cerebral adquirido.

El potencial terapéutico de la música en estas sesiones se refleja en tres dominios (emoción, acción-precepción y cognición social). Mediante la estimulación musical se están obteniendo resultados esperanzadores en la rehabilitación del lenguaje en daño cerebral adquirido. Terapia con perros. Ballesol Castellón participa semanalmente en actividades asistidas con estos animales, siendo facilitadores sociales para una mayor relación entre las personas, la estimulación de la memoria, aprendizaje, etc. Los expertos señalan que "está probado que el deterioro cognitivo fue menor y más lento en los participantes de este proyecto".

Ballesol Castellón participa semanalmente en actividades asistidas con estos animales, siendo facilitadores sociales para una mayor relación entre las personas, la estimulación de la memoria, aprendizaje, etc. Los expertos señalan que "está probado que el deterioro cognitivo fue menor y más lento en los participantes de este proyecto". Terapias no farmacológicas, priorizando la integración interpersonal y, consecuentemente, una mejora de la calidad de vida. La gerontogimnasia, arteterapia y la estimulación multisensorial son programas que también se desarrollan en esta residencia.

Apoyo a las familias

El Alzhéimer no solo afecta a quienes lo padecen, sino también a sus cuidadores y familiares. A lo largo de todo el año, en cada Residencia geriátrica de Ballesol se resalta la importancia de la concienciación y educación sobre esta enfermedad neurodegenerativa. "Priorizamos en el apoyo emocional, psicológico y social que necesitan tanto las personas afectadas como sus seres queridos. Es un momento para compartir recursos, historias personales y estrategias de afrontamiento, lo que puede ayudar a reducir el aislamiento que muchas familias experimentan", explican los profesionales de esta residencia de ancianos especializada en Alzheimer. Disponer de equipos multidisciplinares es otra ventaja que encontrará la familia en este centro, así como información individualizada de cómo afrontar esta enfermedad, su evolución y cuidados necesarios, "todos ellos imprescindibles para una mejora de la calidad de vida", valoran.

"Lograr que la vida continúe lo más confortable posible" es parte del deseo y campaña de Ballesol: Nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.

