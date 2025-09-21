Castellón envejece en adicciones: un 25% de los pacientes ya tiene más de 50 años

La cronificación de la enfermedad y el reconocimiento tardío de ser adicto son las dos cuestiones principales por las que las adicciones envejecen en Castellón. Y es que uno de cada cuatro de los pacientes que atiende Patim tiene más de 50 años en la actualidad, según publica el último balance de la onegé en la provincia, y tal y como corrobora el sociólogo y director de Patim, Francisco López.

Imagen de un taller pedagógico. / Patim

«Además, estas personas suelen sufrir una estigmatización cuando se dan cuenta, ya mayores, de que no pueden dejar de consumir y es cuándo se deciden a pedir ayuda», explicó López, quien hizo especial hincapié en que el consumo de sustancia «desestructura a las familias y hace a los pacientes más vulnerables».

«A más vulnerabilidad, más peligro de consumo y más desestructuración de las familias» Francisco López — Sociólogo y director de Patim

En cuanto a otros de los pacientes que también reciben tratamiento por parte de Patim (hay que recordar que la Generalitat valenciana ya trata a las adicciones dentro de la salud mental, por lo que se ha dado un «gran paso» en reconocerlas como enfermedad) , López destaca que el 84% empezaron a consumir siendo menores --14 años-- y que el 27% de las mujeres que lo necesitan reciben tratamiento. En estos casos, López destaca que los problemas de adicciones son diferentes en los hombres que en las mujeres porque estas últimas tienen, en muchos casos, el estigma de la prostitución. Por este motivo, desde Patim tuvieron que diseñar programas específicos para mujeres y en la actualidad disponen de una vivienda de tratamiento y de un piso de inserción para ellas.

Claves para regular la vida sin adicciones Prevención Los expertos hacen especial hincapié en la necesidad de la prevención. En primer lugar destacan la prevención indicada, es decir, la que afecta a los primeros consumos y, en segundo, la prevención general. Legislación Mejorar la legislación que regula en la actualidad los lugares de ocio que acogen grandes concentraciones de gente y que suelen tener lugar principalmente en la temporada de verano en toda la provincia de Castellón. Positividad Es necesario comenzar a hablar de las consecuencias positivas que tiene el no consumir sustancias ni alcohol con el fin de hacer llegar a las personas los beneficios de no hacerlo. Centro específicos públicos Planificación, por parte de la Sanidad Pública, de centros específicos donde se pueda abordar la relación entre la adolescencia y las adicciones en las personas y cómo hacer frente a esta situación.

Otras de las problemáticas detectadas en Castellón es que el 23% de los usuarios que reciben ayuda tiene deudas pendientes debido al juego al que son adictos, lo que les obliga a pedir microcréditos con altos intereses para poder jugar y saciar esa ansiedad. Además, el 38% de los pacientes tiene una patología dual. «En estos casos, la gran perjudicada suele ser también la familia porque se juega el dinero de la familia», destacó López, quien destacó la importancia de la prevención.