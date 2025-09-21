Compromís abandera el front comú a Castelló en defensa de les Columbretes
La proposta de la coalició reclama mantindre la vigilància amb tots els recursos humans, tècnics i pressupostaris necessaris front a les retallades del Ministeri
El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha aconseguit que tots els grups polítics donen suport a la defensa de la Reserva Marina de les Illes Columbretes, davant l’amenaça de retallada del 50% del pressupost de vigilància anunciada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta decisió suposaria eliminar un dels dos equips de guaites i deixar sense vigilància la reserva durant quinze dies cada mes, posant en risc la protecció dels ecosistemes, la continuïtat de les sèries científiques i la coordinació amb organismes com Salvament Marítim o la Guàrdia Civil.
Les Columbretes, situades a uns 60 km de la costa de Castelló, acumulen 35 anys de protecció ininterrompuda amb vigilància permanent gestionada per Tragsa i Tragsatec. Gràcies a aquest esforç, s’han preservat espècies en perill i hàbitats únics com el corall Cladocora caespitosa, s’han generat dades científiques de rellevància internacional i s’ha impulsat l’economia local a través del turisme sostenible i la pesca en zones adjacents.
"No ho podem permetre"
El portaveu de Compromís, David Guardiola, ha destacat: “Les Illes Columbretes són un espai emblemàtic del nostre territori i un referent internacional en protecció marina. No podem permetre que retallades pressupostàries posen en perill dècades de treball i conservació” Per això, “de la mà del grup municipal de Compromís a Castelló hem impulsat una proposta que ha fet que tots els grups de la Diputació alcen la veu per defensar allò que és nostre i els recursos necessaris per protegir-lo”, celebra el portaveu.
Amb aquest acord unànime, la Diputació de Castelló reclamarà al Ministeri la retirada immediata de la mesura i el manteniment de la vigilància amb tots els recursos humans, tècnics i pressupostaris necessaris per assegurar la protecció i la investigació científica en la reserva.
