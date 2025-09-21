La Diputación de Castellón organiza talleres y conferencias sobre salud mental

La Diputación Provincial de Castellón favorece el bienestar de los castellonenses y visibiliza la importancia de la salud mental con talleres y conferencias durante el mes de octubre.

La institución provincial y la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana (FIDAP) han organizado una serie de acciones formativas y de sensibilización orientadas a promover el bienestar emocional y visibilizar la importancia de la salud mental, tanto en el ámbito laboral, como en la sociedad en general.

Para la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, “poner en marcha estos espacios de formación y reflexión es fundamental para eliminar estigmas, promover la empatía y normalizar que todos, en algún momento, podemos necesitar apoyo”. “Queremos mejorar la calidad de vida de las personas con salud mental y para ello, es necesario crear un entorno de apoyo y concienciar a la población”.

Porque, tal y como ha insistido la dirigente provincial, “hablar de salud mental es hablar de calidad de vida”. Y, “desde la Diputación de Castellón, queremos romper barreras y estigmas, promover el bienestar emocional y crear, entre todos, una sociedad más inclusiva”.

Así pues, durante el mes de octubre, se pondrán en marcha talleres de habilidades emocionales dirigidos a empleados públicos, con el objetivo de dotarlos de herramientas prácticas y fomentar un entorno laboral más saludable. Además, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, la Diputación de Castellón y FIDAP celebrarán un ciclo de conferencias, abiertas a la ciudadanía, en los cinco centros Cedes implantados en municipios del interior de la provincia.

Por un lado, el 1 de octubre, se llevará a cabo en Albocàsser la conferencia ‘Responsabilidad parental: necesidades emocionales de los niños adolescentes’, a cargo de Julia Fabri Masiá. El 8 de octubre tendrá lugar en Segorbe la charla ‘Nuevos retos en la adolescencia: adicciones’ a cargo de Abel Barquero. En Lucena del Cid, será Sonia Félix quien impartirá ‘Salud mental: comprendemos para cuidarnos mejor’ el día 16 de octubre, mientras que el día 22, en Vall d’Alba, Eva Ferrando impartirá la charla ‘Autocuidado y salud mental en la vida cotidiana’. Por último, el centro CEDES de Morella acogerá la conferencia ‘Envejecimiento activo, ¿quien cuida al cuidador?, a cargo de Beatriz Meliá.

A través de las diferentes formaciones, FIDAP pretende visibilizar y concienciar a la población de la importancia de la salud mental en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de la sociedad. Por ello, cada una de las conferencias estará dirigida a un entorno y edad de la población.

Todas las jornadas serán impartidas por psicólogos y psicólogas expertos en la salud mental y se desarrollarán en horario de 10.00 a 12.00 horas en los cinco centros Cedes.

Por lo que respeta a los talleres dirigidos a los empleados públicos de la administración provincial, se realizarán los días 2, 14, 23 y 30 de octubre en el salón de actos de Nuevas Dependencias. Los cuatro talleres se desarrollarán de 10.00 a 12.00 horas y tratarán temas tan importantes como el liderazgo y el autocuidado. Asimismo, los expertos darán las herramientas correctas para la toma de decisiones en entornos cambiantes, así como estrategias para una adaptación positiva a los cambios.

Al respecto, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha hecho hincapié en que “como institución pública tenemos la responsabilidad de dar ejemplo, creando espacios de cuidado y escucha activa, tanto para nuestros trabajadores como para la ciudadanía”. Así, ha lanzado un mensaje a la población castellonense y ha invitado a todos los vecinos y vecinas de la provincia a sumarse a las conferencias.

Del mismo modo, Marisa Torlà ha puesto en valor la labor que realiza el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana a través de su Fundación para la Investigación, Desarrollo, y Aplicación de la Psicología, y ha mostrado el compromiso del equipo de Gobierno Provincial para “seguir colaborando y trabajando de la mano en un asunto tan importante como es el de la salud mental”.

“Hemos de dar la visibilidad que necesita, romper estigmas y seguir trabajando por la salud mental y el bienestar psicológico”, ha insistido la presidenta Marta Barrachina, quien se ha sumado a las palabras de la diputada y ha subrayado que “el trabajo invisible de un psicólogo sostiene miles de vidas visibles”.

El presidente de la FIDAP, Francisco Santolaya, ha subrayado que “no hay salud sin salud mental. El bienestar psicológico y emocional es la pieza angular del funcionamiento del ser humano y por tanto de la ciudadanía en su conjunto”. Desde la Fundación destacan que “la disciplina psicológica y sus profesionales siempre están y estarán al lado del ciudadano. De ahí que, en este proyecto desarrollado junto con la Diputación de Castellón, la Psicología viaje hasta diferentes municipios de la provincia para acercar a los vecinos y vecinas recursos prácticos y útiles sobre temáticas tan importantes como la salud mental y el bienestar psicológico, el autocuidado, los retos en la adolescencia, o envejecimiento activo, entre otros”.

Mérito Solidario

Recordar que la Diputación de Castellón hará visible la encomiable labor del Colegio Oficial de Psicología con el Mérito Solidario en el Día de la Provincia que se celebrará el próximo 26 de septiembre en Aín.

La institución provincial reconocerá al colegio de profesionales que “hace una tarea social encomiable, normalmente silenciosa, casi nunca reconocida y que siempre están en los casos más urgentes y necesarios”, ha concluido la dirigente provincial.