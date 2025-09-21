Erasmus, puerta de entrada (...y salida) de la UJI a Europa

Dice la inteligencia artificial que el programa Erasmus tiene como objetivo general «apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio, a fin de contribuir al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social, además de a impulsar la innovación y a fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa».

El plan, que se creo en 1987, es un instrumento clave para desarrollar el llamado Espacio Europeo de Educación y respaldar la cooperación estratégica continental en el campo de la educación y la formación; y es fundamental para impulsar la cooperación en materia de políticas de juventud en el marco de la Estrategia de la UE para la Juventud del periodo 2019/27, entre otras.

Estos parámetros generales, que han llevado a miles de estudiantes de Castellón a vivir la experiencia Erasmus por toda Europa, de Portugal a Islandia, de Francia a Dinamarca, tienen como telón de fondo la internacionalización de la Universitat Jaume I (UJI) como parámetro esencial en sus políticas. Lo dijo la rectora, Eva Alcón, en el inicio de curso: «La UJI no renuncia a la proyección internacional, de la mano de Europa», haciendo referencia, además al nuevo consorcio de universidades EDUC del que el campus público de Castelló forma parte desde 2022, y de la estrategia de cooperación consolidada con América Latina, la movilidad con Estados Unidos y Asia, y el Sicue a nivel nacional.

Dónde se van y de dónde viene el alumnado erasmus de la UJI. / Rebeca Garcia

Apuesta por la movilidad

Una apuesta por la movilidad que tiene en Europa una puerta de entrada y de salida de alumnado de Castellón y que este curso 2025/26 mandará a más estudiantes fuera de Castelló de los que recibirá, en una tónica generalizada en los últimos años.

En total, 354 alumnos, un nuevo récord sobre récord, realizarán una movilidad internacional en Europa, mientras que 275 estudiantes internacionales cursarán estudios en Riu Sec, unos datos que «son provisionales», según apuntan fuentes del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, y que, dicen, «podrían incrementarse durante el segundo semestre».

«Los datos confirman la alta demanda entre el alumnado por adquirir experiencia internacional. Aun así, el campus castellonense sigue consolidándose como un polo de atracción para estudiantes europeos y extracomunitarios», señalan desde el Vicerrectorado.

Los destinos más demandados

Entre los salientes, es decir, el talento que la UJI exporta a Europa, los destinos más demandados se concentran en el marco del programa Erasmus+ en universidades europeas, con Italia (87 estudiantes) como principal receptor, seguida de Francia (43), Polonia (40), Portugal (19) y Alemania (19).

También destacan otros destinos como Países Bajos, Bélgica, Suiza, Reino Unido (que ha bajado en las preferencias estudiantiles tras el brexit tras años en el top 5 de los más solicitados) e Irlanda.

En la otra cara de la moneda, la UJI importa 275 estudiantes internacionales, procedentes principalmente de Italia (71), Alemania (37), España (21 en movilidad SICUE), Francia (15) y, fuera de la UE, de México (11).

También se incorporan estudiantes de Japón, Polonia, Grecia, Corea del Sur y Reino Unido, lo que refleja «una creciente diversidad geográfica gracias tanto a Erasmus+ como a convenios con universidades fuera de Europa», señalan desde la UJI.

Jornada de bienvenida al estudiantado extranjero, en el inicio de curso. / Damián Llorens

Eva Camacho, vicerrectora de Relacions Internacionals, explica que, para la Jaume I, enviar y recibir estudiantado supone «un enriquecimiento mutuo». «Para la UJI es fundamental. Cuando el estudiantado sale al extranjero, adquiere competencias lingüísticas, culturales y profesionales que mejoran mucho su empleabilidad y capacidad de adaptación. Cuando recibimos estudiantado internacional, nuestras aulas se vuelven más diversas, se multiplican las perspectivas y se genera un clima de aprendizaje más rico», resume.

Y señala que «no es solo un beneficio individual: cada movilidad refuerza alianzas con otros campus y consolida la proyección de la UJI al mundo, siempre alineados con el objetivo estratégico de ser una universidad abierta y conectada y en sintonía con los valores europeos de cooperación, solidaridad e integración».

También fuera de Europa

Los programa se han ido ampliando más allá del Erasmus y el Sicue, y como señala la vicerrectora, «hoy se habla de internacionalización en un sentido amplio». «Ya no se limita en el programa clásico de Erasmus, sino que incluye movilidades de larga duración, estancias cortas y formatos híbridos», explica.

Fuera de Europa, la UJI cuenta con convenios bilaterales con universidades de América Latina, EEUU, Canadá y Asia, que permiten ampliar de manera notable los destinos.

A la vez, Riu Sec impulsa movilidades dirigidas tanto al estudiantado como al personal docente e investigador y al personal técnico de administración y servicios, con el objetivo que la internacionalización llegue a toda la comunidad universitaria. Y, desde hace ya poco más de una década, se extiende más allá de los campus, en los institutos de media provincia, que participan activamente del plan de movilidad europeo.

Alumnado exttranjero, visitando las instalaciones de la Universitat. / Damián Llorens

La Alianza EDUC, clave

La responsable de los programas internacionales de la UJI señala que «un paso decisivo en esta estrategia es nuestra participación en la Alianza EDUC (European Digital UniverCity), que nos permite intensificar la presencia de la UJI en el Espacio Europeo de Educación Superior».

«EDUC abre nuevas vías con el desarrollo de un campus virtual compartido, la oferta de cursos y programas conjuntos y la promoción del aprendizaje digital y colaborativo», señala.

«Y refuerza nuestra capacidad de influencia y cooperación con otras universidades europeas, situando la UJI como un actor activo y reconocido en las grandes transformaciones de la educación superior en Europa», incide.

Todo, dentro de un contexto en el que la Universitat per a Majors ya desarrolla proyectos propios dentro de Erasmus+, y participa en consorcios con Labora y el Conservatorio Superior de Música de Castelló, que conectan la formación con la ocupación y la cultura.

«Todo ello lleva a entender la movilidad y la internacionalización no solo como una experiencia académica, sino como una estrategia integral de transformación institucional, que proyecta la UJI hacia el mundo y fortalece su presencia en el corazón de Europa», finaliza.

Las experiencias

Lucía Escriche es alumna UJI en Países Bajos. / Mediterráneo

«En Países Bajos las clases no se parecen a las de la UJI»

Lleva «dos semanas» en la HAN University of Applied Sciences de Arnhem, en Países Bajos, un campus a una hora de Amsterdam al que llegó como «primera opción» tras estar unos meses en lista de espera. Ahora, una vez allí y con clase desde el día 1 («empiezan antes que en Castelló», dice), ya ha conformado «un nutrido grupo de estudio, con compañeros alemanes, caribeños... y neerlandeses». Lucía Escriche es de l’Alcora, estudia 3º de Publicidad en la UJI y este semestre vive «una experiencia única, de la que tenía ganas». «Sé que me hará crecer y madurar, en la que podré conocer a mucha gente y aprender», lejos de casa por primera vez, reconoce.

«Aquí, en Países Bajos, la universidad poco tiene que ver con la UJI. Las clases son superprácticas, con trabajo en equipo en el que te explican qué hacer y te dan unas directrices y después te dan feed back de lo que has hecho bien y mal, pero muchos van perdidos porque les falta esa base teórica que yo sí traigo desde Castellón».

Ha viajado con una compañera, Ariadna Trenco, con quien comparte habitación en una residencia. Pagan 270 euros por persona al mes cada una en una habitación doble, más del 50% de su beca de 400 euros; el resto «para alimentación». «He ahorrado para los extras, y quiero ver un poco del norte del Europa», señala.

Lilian Pietsch, estudiante alemana en la UJI este semestre. / Gabriel Utiel

«Encontrar un piso para estudiar un semestre en Castelló no fue nada fácil»

Eligió la UJI porque «siempre» había sido su sueño «vivir junto al mar y en un lugar donde el verano fuera más largo que en Alemania e hiciera buen tiempo». «Me parece muy bonito estudiar en una ciudad como Castelló, donde puedes no ser tan anónimo como en una ciudad grande, y además, me he buscado un piso en el Grau, para estar más cerca del mar», explica Lilian Pietsch, que llega a Riu Sec para estudiar Medicina desde la Universidad de Erlangen (Alemania) y estará «todo el semestre».

Nada más llegar se encontró con el primer hándicap: «Encontrar un piso no fue fácil». Tiene una hija de 1 año y decidió no compartir piso por si «era un problema», aunque, tras algún percance «muchas llamadas telefónicas y un AirBNB», acabó alquilando en el Grau. «Es perfecto, y bien comunicado con la UJI», dice.

Las instalaciones le parecen «excelentes» y los estudios «con un funcionamiento un tanto diferente». «En Alemania, Medicina dura 6,5 años. Dos años de ciencias naturales y básicas, con exámenes semestrales y al final, un macroexamen para entrar en segundo ciclo, de otros tres años, que incluye asignaturas clínicas y especializadas, con prácticas breves y otra gran prueba, que da acceso al año práctico, y solo tras esa prueba, como el MIR aquí, se elige la especialidad médica», señala.