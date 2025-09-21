Una experta en Castellón: «La detección precoz del alzhéimer es clave para la autonomía del paciente»

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra este domingo 21 de septiembre, queremos acercar al lector la labor que desarrolla la Unidad de Memoria y Demencias del Departamento de Salud de Castellón, que se encuentra ubicada en el Hospital de la Magdalena y es referencia provincial para el diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo y la demencia, especialmente en la enfermedad de alzhéimer.

María Dolores Martínez, con los miembros de su equipo en el Hospital de La Magdalena. / Kmy Ros

El objetivo de esta unidad es diagnosticar precozmente y ofrecer el tratamiento más adecuado para mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. «Estamos comprometidos con un abordaje multidisciplinar, la traslación de los avances científicos a la práctica clínica y la garantía de una atención equitativa y de calidad para los pacientes de la provincia de Castellón», destaca la especialista María Dolores Martínez Lozano, jefa de sección de Neurología del Hospital General de Castellón y responsable de esta unidad durante las últimas dos décadas, en concreto desde el año 2004.

La enfermedad de alzhéimer es la forma más común de demencia y se distingue por la pérdida de memoria reciente como primer síntoma y por tener un sustrato biológico definido: la acumulación de proteínas anómalas en el cerebro que conducen a la degeneración neuronal.

Avances en el tratamiento

El tratamiento farmacológico del alzhéimer se basa actualmente en fármacos sintomáticos, que mejoran aspectos cognitivos, conductuales y funcionales. En los últimos años se están experimentando avances en la investigación de terapias que podrían modificar la progresión de la enfermedad, y la Unidad de Demencias del Hospital de Castellón ha recibido la capacitación como centro experto, según los criterios de uso hospitalario. «En la enfermedad de alzhéimer es muy importante la detección precoz, ya que permite establecer una planificación terapéutica, conservar la autonomía del paciente y darle la posibilidad de decidir sobre su futuro», comenta la doctora Martínez Lozano.

10.000 afectados

En la provincia de Castellón se estima que unas 10.000 personas conviven actualmente con la enfermedad de alzhéimer. Dado el progresivo envejecimiento de la población en general, se prevé que esta cifra aumente de forma significativa en las próximas décadas.

La esperanza de vida media tras el diagnóstico de alzhéimer se sitúa entre 8 y 10 años, aunque puede variar según la edad, el estado de salud y las características individuales. El deterioro cognitivo y funcional progresa de forma gradual, pasando de olvidos leves y dificultades en tareas complejas hasta la pérdida de autonomía en fases avanzadas.

Tres fases

La doctora recuerda que la enfermedad de alzhéimer suele evolucionar a lo largo de tres fases principales. Así, en la inicial, aparecen olvidos frecuentes, apatía y síntomas depresivos, aunque el impacto sobre las actividades de la vida diaria suele ser limitado.

Posteriormente, ya en la fase intermedia se producen toda una serie de alteraciones en el lenguaje, el juicio y, en algunos casos, la conducta. En esta etapa ya se ven comprometidas tanto las actividades instrumentales como las básicas de la vida diaria.

Por último, en la fase avanzada la persona pierde progresivamente la autonomía y pasa a depender completamente de sus cuidadores para todas las actividades

En cuanto a la edad, la enfermedad de alzhéimer de inicio precoz, que es la que aparece antes de los 65 años, representa aproximadamente el 5-10% de los casos.

Es también la causa más frecuente de deterioro cognitivo y demencia en personas jóvenes. Puede comenzar incluso en la década de los 50 y, en casos excepcionales, se relaciona con mutaciones genéticas hereditarias. Sin embargo, en la mayoría de pacientes jóvenes son esporádicos o no familiares y sin una causa genética identificada, del mismo modo que ocurre en los casos de inicio tardío, es decir, a partir de los 65 años.

Los cuidados

La familia de la persona enferma de alzhéimer es el pilar fundamental del cuidado. Se les recomienda formarse, apoyarse en asociaciones y no descuidar su propia salud, ya que cuidar al cuidador es también cuidar al paciente. Para la neuróloga experta en demencias «la convivencia mejora con rutinas estables, un entorno seguro y adaptado, estimulación cognitiva, y un apoyo emocional constante. La paciencia, la empatía y la comprensión de la familia son esenciales», enumera.

En Castellón tiene un papel importante la Asociación de familiares de Alzhéimer, muy activa y bien organizada. Ofrecen recursos valiosos como centros de día y respiro, programas de estimulación cognitiva, talleres formativos y acompañamiento a las familias. «Desde nuestra Unidad colaboramos estrechamente con ellos para brindar un apoyo integral a pacientes y cuidadores», añade Martínez Lozano.

Alimentación

Otro consejo saludable a tener en cuenta ante el paciente que presenta la enfermedad de Alzhéimer es la alimentación, puesto que influye de manera significativa en la salud cerebral. «La dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado, legumbres y aceite de oliva, es la que más evidencia ha demostrado en la prevención del deterioro cognitivo y el alzhéimer», asegura la doctora.

En cuanto a los factores de riesgo para acabar desarrollando la enfermedad, destacan varios como la hipertensión, diabetes, tabaquismo, colesterol o sedentarismo, que pueden aumentar el riesgo de sufrirla. «La genética explica solo una minoría de casos (formas familiares precoces); en la mayoría la enfermedad es multifactorial», explica la especialista.

El ejercicio físico regular es también uno de los factores protectores más sólidos contra la aparición del alzhéimer, dado que mejora la salud vascular, la plasticidad cerebral y contribuye a retrasar el deterioro cognitivo.