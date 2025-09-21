Frente común por les Columbretes: Diputación y Ayuntamiento de Castelló contra los recortes

Los recortes que el Ministerio de Agricultura y Pesca va a empezar a aplicar en la vigilancia de la reserva marina de les Illes Columbretes a partir de la semana que viene se han ganado un rechazo frontal en la provincia de Castellón.

A las voces en contra que ya se han alzado en los ámbitos sindical, científico y turístico, y en la Conselleria de Medio Ambiente, se sumarán en los próximos días las de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital de la Plana, en cuyos plenos está previsto aprobar sendas declaraciones institucionales exigiendo al Gobierno de España que desista de reducir a la mitad el número de guardas que velan por la preservación de este ecosistema.

En la Diputación de Castellón, el acuerdo consensuado previamente en la junta de portavoces irá a pleno este martes. La presidenta, Marta Barrachina, es contundente al mostrar su «máximo rechazo a los recortes». Considera que se trata de «una medida inaceptable porque afecta gravemente a la conservación de un enclave único, de un valor medioambiental incalculable y sostenido durante más de tres décades gracias a la inversión pública, así como a la implicación, trabajo y esfuerzo continuado de guardas, técnicos y científicos».

En la misma línea se posiciona el Ayuntamiento de Castelló, que trasladará la propuesta de declaración institucional a la junta de portavoces este lunes con la confianza de lograr la misma unanimidad para el pleno convocado el jueves. Desde el consistorio inciden en que, «además de sus funciones de protección del entorno, los guardas colaboran activamente en operaciones de rescate, dando apoyo a Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Aduanas».

El portavoz del gobierno local, Vicent Sales, pone especial énfasis en las consecuencias de un recorte de personal que afecta a la operatividad de la vigilancia de las islas en su conjunto, porque la medida no es inocua para el parque natural, dependiente de la Generalitat. Dejar turnos sin cubrir imposibilitará, según afirma, numerosas funciones que hasta ahora se desarrollaban de manera conjunta.

15 días de abandono

Los recortes se materializarán el próximo 24 de septiembre, cuando no se produzca relevo de los dos guardas que ahora cumplen con su misión en la reserva marina. Durante quince días, no habrá nadie.

Así lo confirman fuentes sindicales y desde la Conselleria de Medio Ambiente, donde explican que el Ministerio ha decidido que en vez de tener turnos de una persona, como inicialmente se explicó, mantendrán a dos personas en un mismo servicio, aunque eso suponga que durante largos periodos las islas se quedarán sin guardas.

Desde la Conselleria se ha instado a que «el Gobierno garantice que ese espacio tendrá protección los 365 días del año», si no desde el área de Agricultura y Pesca, desde la de Medio Ambiente.

El Ministerio aseguró a Mediterráneo que se suplirá la falta de medios humanos con la instalación de cámaras. A la pregunta de cuándo está previsto ponerlas en servicio, no lo precisan.