El grupo Lamosa nombra a Julio Pascual como director general para España

El grupo Lamosa apuesta por Julio Pascual como su nuevo director general para España. La firma, un referente a nivel global y el segundo fabricante mundial de cerámica plana, quiere que Pascual sea quien consolide la integración del grupo Baldocer y Roca Tiles dentro de Lamosa, así como liderar la expansión europea del negocio.

Pascual es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, y cuenta con un máster en Administración de Empresas por el IESE Business School. Antes de su incorporación al Grupo Lamosa, Pascual ejerció como director General del grupo La Paloma durante cuatro años, líder en cerámica estructural y principal fabricante de ladrillos en España y con amplia proyección internacional.

Durante su etapa en La Paloma, ha liderado la adquisición e integración de la histórica ladrillera Malpesa en el grupo, además de impulsar la apertura del primer showroom en España. También ha desarrollado múltiples iniciativas para reforzar la presencia de la marca en el ecosistema arquitectónico y de la construcción, lo que le ha permitido consolidar el liderazgo en el mercado español y su proyección global.

Su incorporación al grupo Lamosa marca un paso decisivo para integrar y potenciar las operaciones del grupo Baldocer y Roca Tiles en España, así como para impulsar la presencia del grupo Lamosa en Europa y contribuir al crecimiento global de la compañía.

Con una facturación conjunta cercana a los 200 millones de euros, una plantilla de unas 600 personas y presencia en más de 120 países, el grupo Baldocer y Roca Tiles son referentes en el sector por la innovación, la calidad y el liderazgo en gran formato. El grupo Lamosa adquirió Roca Tiles en 2021 y Baldocer en 2023, reforzando su posición como actor clave del mercado español y europeo.

«La llegada de Julio Pascual supone un gran fichaje para el grupo Lamosa y para todo el ecosistema cerámico español. Su experiencia internacional, su sólida formación y su trayectoria en procesos de integración y expansión serán clave para llevar nuestra compañía a un nuevo nivel de desarrollo y crecimiento», ha señalado Rolando Lozano, el director de Revestimientos del grupo Lamosa.