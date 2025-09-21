La lluvia se concentra en el norte provincial con más de 30 l/m2

Con la provincia en alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias durante todo este domingo, las principales tormentas de las jornadas se han localizado en el norte de la provincia de Castelló. Els Ports, l'Alt Maestrat y el Baix Maestrat han recogido máximos de más de 30 l/m2 en distintas localidades. Además, el granizo ha hecho acto a aparición en la zona litoral, entre los municipios de Torreblanca y Vinaròs.

Castelló

El dato de más lluvia registrada durante el día se ha registrado en les Coves de Vinromà. La localidad ha recogido 37,2 l/m2, según los cifras facilitadas por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que también ha contabilizado 37,1 l/m2 en Rossell, en el Baix Maestrat. Por su parte, en Els Ports la máxima se ha producido en Vallibona, donde han caído 30,2 l/m2.

Entre las cifras más relevantes, dentro de un día en el que las tormentas no han dejado demasiada agua, también cabe señalar los 25,6 l/m2 que se han recogido en Ares del Maestrat o los 20 l/m que han llovido en Culla.

Desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, se ha reclamado a los conductores precaución en la carretera a lo largo del día. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) retira para este lunes los avisos naranja y amarillo por tormentas, que se desplazarán hacia Catalunya y las Islas Baleares.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de un servicio relacionado con las tormentas, después de la caída de un rayo en un pino el Sant Joan de Penyagolosa. Mientras, Avamet ha informado de que, entre la noche del domingo y este lunes, se empezará a notar las bajadas de las temperaturas, debido a la masa de aire frío que está llegando desde el norte.

La previsión es que este martes las temperaturas sean las habituales del mes de septiembre, aunque es posible que, a final de semana, el calor apriete durante el día, aunque las noches seguirán siendo frescas.