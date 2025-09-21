Los viajes del Castellón Sénior abren temporada rumbo a Alcossebre

Con pensión completa durante seis días, planes consignados por adelantado y la previsión de seis días de descanso se han embarcado hoy en Castelló rumbo a Alcossebre los primeros viajeros del programa Castellón Sénior de la Diputación.

Es el inicio del programa Vacaciones en la costa del plan provincial para los mayores, que, junto a las Rutas de patrimonio histórico, cultural y natural y las Estancias en balnearios, conforman una oferta con 12.398 plazas este año, que colgaron el cartel de completo en apenas unos días. Son un 34,7% más, a raíz del incremento del presupuesto del programa provincial en un 25% hasta alcanzar 1.500.000 euros.

Los viajeros, de camino a Alcossebre. / Manolo Nebot

El punto de encuentro para los primeros 50 jubilados viajeros ha sido la Estación de Autobuses de Castelló, esta misma tarde, a las 17.00 horas. Con sus maletas de colores, sus gafas de sol, sus sombreros y algún que otro paraguas ante la previsión meteorológica, los mayores parecían estudiantes de excursión, con perspectivas de pasárselo bien «si el tiempo aguanta».

Es la primera de las salidas a la costa con cinco noches en un hotel o aparthotel del litoral que se irán sucediendo hasta el 13 de diciembre, con un paréntesis en Navidad, para seguir del 12 de enero al 15 de julio, desestacionalizando la campaña.

Un plan que se adelanta este curso a las del Imserso, que impulsa el Ejecutivo central, que no echará a andar hasta octubre, pues será el día 6 cuando arranquen las ventas de las salidas en Castellón y el conjunto de la Comunitat, demorándose así el disfrute de las escapadas hasta las semanas siguientes. El organismo dependiente de la Administración central está remitiendo las cartas a los beneficiarios.

Patrimonio y balnearios

Las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural consistirá en salidas durante tres días y dos noches en jornadas laborables, que contemplan estancias en alojamientos del interior en régimen de media pensión, mientras que las estancias en balnearios permiten disfrutar de seis días y cinco noches en la provincia.