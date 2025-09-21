Sofía, de Burriana, cumple 40 años rumbo a Gaza: "Nos sobrevuelan los drones cada noche y se nos encoge el corazón"

La burrianense Sofía Buchó Lahuerta, que participa en la Global Sumud Flotilla, con destino a Gaza, afronta ya en aguas internacionales la recta final y más peligrosa de la misión que busca abrir un corredor permanente que posibilite llevar la ayuda humanitaria a Palestina. Al tiempo, reivindica acciones de los Gobiernos para exigir el cese de las hostilidades "y no frenar hasta que se termine la complicidad que hace posible tanto el genocidio como el asedio y la ocupación".

Desde el principio ha colaborado con la organización y, tras cooperar en la logística en Barcelona, le pidieron volar a Túnez y, en el puerto, dar cursos de formación en acciones de no violencia, para saber responder ante una situación donde una palabra o gesto supone la diferencia entre vida y muerte.

Convivencia de culturas y nacionalidades

Ahora, y en un giro de 180 grados, cuando pensaba que permanecería aportando su grano de arena desde tierra, una necesidad urgente de tripulación la ha llevado a partir a bordo del Sirius, uno de los de mayor aforo donde viajan representantes políticos y compañeros de distintos países pero también de toda España, desde Galicia al País Vasco. «Estos días en los que se unirán los barcos de Italia y Grecia pronto seremos unos 50. Ya no vamos a parar en ningún puerto de aquí a Gaza», explica la activista, que cumplió 40 años el día 18, y de la que están muy pendientes su familia y amigos de Castellón.

"Nos preparamos para posibles ataques con simulacros de emergencias"

«Cuando por la noche desde la popa veo las luces de todos los barcos en formación, se me pone a piel de gallina. Es impactante. Desde el ataque en Túnez a los barcos Familia y Alma, se nos encoge el corazón cada vez que vemos un dron. Nos estamos preparando con simulacros de emergencia porque somos conscientes de que en cualquier momento puede volver a pasar».

Del incidente en el puerto tunecino recuerda que «sucedió cuando la mayoría de personas estaban en el puerto y dañaron los bidones de gasoil, pero aún así quedaban algunas personas a bordo», apuntó sobre los incidentes que se saldaron sin heridos, afortunadamente. No obstante, las amenazas de Israel a la flotilla son públicas y ahora, «en aguas internacionales, estamos expuestos».

Desde Túnez hasta esa zona sí les escoltaron drones y barcos militares tunecinos. Ahora son «otros» los drones que les sobrevuelan cada noche. No pueden saber si son de la vigilancia israelí, porque no están identificados, «pero sí sabemos que ya no son de Túnez», dice.

Los Ministerios de Asuntos Exteriores de España y otros 15 países (Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar y Sudáfrica) han firmado una carta dirigida a los sionistas exigiendo que no ataquen a la comitiva.

«Las primeras 24 horas en alta mar fueron duras. Ahora se nos avecinan temporales»

En su opinión, «el reconocimiento del genocidio está bien pero llega tarde. Se necesita acción ya, que el foco vaya a Gaza. Que esos países aporten barcos militares que nos ayuden a llegar. Conectamos a diario con Gaza pero estos días ha habido momentos de black out (comunicaciones sin señal) total. Los tanques han irrumpido en el centro. Lo vemos desde la distancia con tristeza y preocupación".

*Conexión del diputado de Compromís, Joan Bordera; y de la burrianense Sofía Buchó en instagram:

Entre sus proyectos figura la colaboración con escolares que preparen mensajes para los niños y niñas de la Franja; y la principal meta del grupo es abrir un corredor humanitario permanente.

El hándicap de los temporales marítimos en la recta final

En los próximos días lidiarán con otro hándicap, como «temporales marítimos que se nos vienen encima». Sofía, con todo, es incansable. Ha ido cambiando de «sombreros» en cuanto a funciones y en las últimas semanas apenas ha dormido ni comido. Es una carrera non stop. de resolución de emergencias: averías, contratiempos, etc. «Las primeras 24 horas en alta mar fueron duras. Primero, por el movimiento y las incomodidades, baños que se estropean; luego, el bajón emocional de separarme del equipo de tierra que ha sido como mi familia y son nuestros ángeles de la guarda; y finalmente el agotamiento, el miedo, la presión. Pero lo he canalizado y he recibido muchísimo apoyo del nuevo grupo. Estoy lista para la acción. Es un honor tremendo estar en este barco. Lo importante es la misión».