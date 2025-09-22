Las autoescuelas abren el curso que debe reducir la espera para sacarse el carnet

El nuevo curso también ha arrancado ya en las autoescuelas de la provincia, donde tras largos años de continuas esperas para sacarse el carnet de conducir ante la falta de examinadores, se confía en reducir drásticamente las listas durante los próximos meses.

Así lo cree Ricardo Llorens, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, quien considera que el progresivo refuerzo de examinadores que se ha ido produciendo en los últimos meses, y que ha permitido pasar de cuatro a diez, «ha sentado las bases para una notable mejoría de la situación que se irá notando a medida que avance este nuevo curso».

De hecho, si a finales del pasado julio el propio Llorens cifraba entre tres y seis meses el tiempo de espera para poder sacarse el permiso de conducción, este periodo «incluso se ha incrementado algo en las últimas semanas», apunta, debido al gran número de jóvenes que aprovechan el periodo estival para acumular clases teóricas o prácticas con el fin de presentarse a examen antes del inicio de las clases. Y es que si bien durante el pasado mes de julio hubo exámenes de conducción a diario, en agosto le sucedió el clásico parón por vacaciones, hasta que en septiembre se ha recuperado la actividad examinadora habitual.

La última actualización de datos muestra que en estos momentos son 4.552 las personas que quieren sacarse el carnet de conducir en la provincia. La mayoría de ellos son los que se preparan para obtener el título B para manejar turismos, 4.067 (3.316 en Castellón y 751 en Vinaròs). Los que están pendientes de pasar el examen práctico para motocicletas son 270 (227 en Castellón y 43 en Vinaròs), y por último los aspirantes a la licencia para conducir camiones o vehículos voluminosos, como autobuses, son 215 (177 en Castellón y 38 en Vinaròs).

Más instructores

Junto al mayor número de examinadores, el otro factor clave para ir reduciendo poco a poco las listas de espera es el aumento del número de instructores en las autoescuelas, lo que permitiría incrementar el ritmo de las clases.

Al respecto, Ricardo Llorens recuerda: «Se están haciendo más cursos de profesores y ahora van saliendo más, por ejemplo desde la Formación Profesional». No obstante, también hace hincapié en «las jubilaciones de parte del profesorado que lleva más tiempo en el sector, lo que hace necesario poder contar cuanto antes con una nueva promoción desde la FP».

Todo ello para que las interminables listas de espera para examinarse puedan pasar a la historia de aquí al final del nuevo curso.