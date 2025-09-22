El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón

El Centro Comercial Salera de Castellón amplía su oferta de moda con la apertura de una nueva tienda de moda, la primera de esta marca en España, que se ubicará en la planta baja del centro y contará con 325 metros cuadrados de espacio dedicado a la moda urbana y contemporánea.

Esta nueva enseña comercial nace con la misión de conectar con una nueva generación que no busca encajar, sino definirse a su manera. La marca propone moda con intención, pensada para el día a día pero con ese “algo” que eleva cualquier look sin esfuerzo. Cada colección se sitúa entre básicos funcionales y piezas que hablan por sí solas, inspiradas en la ciudad, la música, la noche y la cultura joven.

Más que moda, la nueva tienda en Castellón, Balmohk, busca ser parte activa de la conversación cultural, construyendo desde el presente una marca con propósito, energía propia y visión de futuro. Su identidad, nacida en el entorno digital y arraigada en la realidad urbana, refleja una generación que se mueve con libertad y se expresa sin filtros.

Pertenece al grupo textil danés Bestseller, con otras marcas como Jack&Jones, Vero Moda, Topshop o Name it.

Para un público joven y urbano

En este contexto, Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera, comenta: “Estamos muy ilusionados con la llegada de Balmohk a Salera. Su propuesta conecta perfectamente con el público joven y urbano que busca marcas auténticas y con personalidad. Con esta apertura, reforzamos nuestra apuesta por ofrecer experiencias de compra diferenciadoras y espacios que inspiren a nuestros visitantes.”

Con esta apertura, Salera refuerza su apuesta por marcas innovadoras y urbanas que conectan con las nuevas generaciones, ofreciendo experiencias de compra únicas y diferenciadoras.