El pueblo de Castellón que se 'murió' de calor este verano: 65 días por encima de los 32 grados

El verano ha tocado a su fin y, como todos los de los últimos años, se ha caracterizado por ser muy caluroso. Según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura media en la Comunitat Valenciana en 2025 se ha situado durante esta época del año en los 26 grados, 1,6 por encima de la media del periodo estudiado.

Ha sido, pues, una estación tórrida a nivel general. Pero hay un pueblo en Castellón donde el calor ha golpeado con mucha más fuerza. Y es que según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), ha soportado hasta 65 días por encima de los 32 grados durante los meses de junio, julio y agosto.

Días de calor

Se trata de Sorita, situado en la comarca de Els Ports. Curiosamente, fue junio el mes más caluroso en este municipio, con 23 días por encima de los 32 grados (17 en julio y 22 en agosto).

Vista de Sorita, el pueblo que sufrió más el calor este verano. / Mediterráneo

Es un dato que llama la atención si se compara con los que marcan las otras localidades de la comarca, donde el termómetro no marca valores tan extremos. Según explican desde Avamet, se debe a que Sorita está situado en una zona de valle "donde no llegan las brisas del mar".

Otros municipios

Se queda cerca Atzeneta, concretamente en la zona del Pla de Meanes, donde hubo 60 días por encima de los 32 grados. Cirat (58) y Vilafamés (54) fueron otros municipios que se asaron este verano.

Las previsiones, por otra parte, indican que las temperaturas bajarán considerablemente con la llegada del otoño. En las últimas horas, sin ir más lejos, las mínimas han bajado a 1 grado en El Toro, un registro muy bajo para la época del año en la que estamos.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: