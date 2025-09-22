Sofía Díaz toma posesión como la primera presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón

La presidencia de la Audiencia Provincial de Castellón la ostenta, por primera vez, una mujer. Se trata de Sofía Díaz, de 59 años, quien este lunes ha tomado posesión del cargo en un acto cargado de emotividad por parte de una profesional que lleva 31 años en la justicia española, 27 de ellos en la provincia.

Justicia de calidad en "tiempo razonable"

Díaz, tras jurar su cargo, ha abogado por una "justicia de calidad" y ha dicho que ello "no se consigue si no es en un tiempo razonable", por lo que ha llamado a sus colegas a "detectar cuáles son las deficiencias" del sistema judicial.

"[Hay que] intentar solventar aquellas que dependen de nosotros y denunciar y evidenciar aquellas cuya resolución no están en nuestra mano", ha indicado la presidenta, en un acto que ha contado con personalidades como la consellera de Justicia, Núria Martínez, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, entre otras.

Más plazas para la provincia

En ese sentido ha realizado anuncios para reducir "el exceso de trabajo", del que ha comentado que es "uno de los problemas más acuciantes en todos los juzgados y secciones de la Audiencia Provincial". Tal y como ya decía en su programa al presentar su candidatura al cargo, se ha comprometido a "demandar dos plazas para las dos secciones civiles, pero también, y como mínimo, una plaza de magistrado en cada una de las secciones que conformarán los tribunales de instancia".

Díaz ha recalcado que otro de los "pilares" de su mandato será "conseguir la máxima transparencia en la actuación jurisdiccional". En concreto, ha especificado que quiere que esa transparencia se abra a los ciudadanos, con acciones dedicadas de manera exclusiva a que comprendan el sistema judicial. Ha señalado estar convencida de que la "falta de conocimiento" de cómo funciona la administración es el motivo de "muchas de las críticas" que reciben los tribunales.

Actividades para conocer la justicia

La presidenta de la Audiencia Provincial ha apuntado que además habrá jornadas dedicadas a estudiantes de secundaria para "explicar" a los más jóvenes "cómo se estructura" la justicia.

Díaz ha recordado a sus compañeros que los jueces y magistrados no son parte de "una casta" y que por el contrario forman parte del "pueblo" del que emana su poder, de acuerdo con la Constitución. "No somos una élite alejada de la sociedad. Todo lo contrario, formamos parte de la sociedad a la que servimos y por lo tanto somos conocedores y conscientes de los problemas que preocupan y afectan a la sociedad, en tanto que también son nuestros problemas", ha concluido Díaz, quien además ha incidido en la importancia de la paridad entre hombres y mujeres dentro de la justicia.

Cima de una larga trayectoria

Tras recordar a su familia y a sus colegas en su discurso, el centenar de personas que se han congregado en el acto la ha despedido con una cerrada ovación.

Díaz (Blascomillán, Ávila, 1966) había ejercido en el pasado como decana de los juzgados de Vinaròs y Castellón. Dejó el cargo de jueza decana cuando obtuvo una plaza en la sección tercera de la Audiencia Provincial.

Esta mujer releva en el cargo a Carlos Domínguez, quien asumió la presidencia de forma interina tras la jubilación del expresidente José Manuel Marco, que se produjo en octubre del 2023.