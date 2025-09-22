Un año de facturación por DataMatrix en las farmacias de Castellón: un ahorro de 7.600 € al año

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFCS), junto con la Conselleria de Sanitat, celebra el primer aniversario de la implantación de la facturación mediante el Código DataMatrix, un sistema en el que fue pionero a nivel nacional. Se cumple este martes, 23 de septiembre, cuando el COFCS y Sanitat iniciaron el uso de esta herramienta tecnológica que ha marcado un antes y un después en la seguridad y trazabilidad del medicamento.

El uso del Código DataMatrix ha permitido a lo largo de estos doce meses reforzar el control de los fármacos, optimizar los procesos de dispensación y ofrecer una mayor garantía tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes. La provincia de Castellón ha sido referente en innovación y ha abierto el camino a su extensión en otros territorios de España.

"Castellón está en la vanguardia de la innovación farmacéutica. Gracias al DataMatrix hemos mejorado la trazabilidad de los medicamentos y garantizado una mayor seguridad a los pacientes" Rosa Arnau — Presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Castellón

"Gracias al DataMatrix, además de reforzar la seguridad del paciente y optimizar la dispensación, se han conseguido importantes ahorros, como cerca de 400.000€ en impresión de papel, mejorando nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente; casi dos millones de horas de trabajo en tareas administrativas ahorradas destinadas a dar una mejor atención sanitaria personalizada a cada paciente; y, en general, se ha conseguido un ahorro medio de 7.600€ anuales por farmacia", explican en un comunicado.

Seguridad en el paciente

Pero más allá del impacto económico, el mayor beneficio se ha producido en el ámbito de la seguridad del paciente. El sistema de trazabilidad que ofrece el código DataMatrix permite conocer en todo momento a qué paciente se ha dispensado un lote concreto de medicamento. De esta forma, en caso de producirse una alerta sanitaria, se puede actuar de manera inmediata, identificando a los pacientes afectados y advirtiéndoles del riesgo de su consumo.

La presidenta del ICOFCS, Rosa Arnau, ha valorado muy positivamente este primer año de funcionamiento. "Estamos muy orgullosos de haber sido pioneros en esta implantación, que sitúa a Castellón en la vanguardia de la innovación farmacéutica. Gracias al DataMatrix hemos mejorado la trazabilidad de los medicamentos y garantizado una mayor seguridad a los pacientes, además de lograr un importante mayor ahorro económico y de tiempo para nuestras farmacias. La seguridad del paciente es nuestra mayor prioridad, y con esta herramienta hemos dado un paso decisivo para reforzarla".

Tecnología al servicio de la salud

Asimismo, ha destacado el esfuerzo conjunto de las farmacias de la provincia y el compromiso de todos los colegiados para que la implantación fuera un éxito. "El balance de este primer año es muy positivo. Hemos demostrado que la tecnología, cuando se pone al servicio de la salud, multiplica su valor. Continuaremos trabajando para seguir impulsando mejoras que redunden en beneficio de los ciudadanos", ha señalado la presidenta colegial,

Con este aniversario, el ICOFCS "refuerza su liderazgo y compromiso con la modernización del sistema sanitario y la excelencia profesional de la farmacia comunitaria", han apostillado.