Uno de cada dos vehículos vendidos en Castelló ya es ecológico

La apuesta por los denominados vehículos ecológicos no deja de crecer en la provincia de Castelló. Dentro de un mercado en el que la venta de coches prolonga una tendencia alcista, en los ocho primeros meses de 2025 el 55,8% de los vehículos matriculados fueron híbridos, eléctricos o funcionan con gas.

En valores absolutos, según los datos ofrecidos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) fueron 4.205 de los 7.524 automóviles vendidos hasta finales de agosto, lo que significa que más de uno de cada dos vehículos adquiridos se incluyen dentro de este grupo.

Todo dentro de una situación de mejoría continuada en la compra de automóviles que fueron, en este periodo, un 10,6% más que los registrados en 2024 durante el mismo periodo.

El aumento interanual de la venta de automóviles ecológicos registró un aumento del 48,5%, lo que ha facilitado que su cifra supere en la provincia la matriculación combinada de coches de gasolina y diésel.

En agosto del año pasado, a pesar de otro incremento notable, fueron 2.829 los ecológicos adquiridos desde el inicio de 2024. El número era inferior al de coches de gasolina, que supusieron un 48,8% con 3.325 unidades vendidas, por el 41,5% de los modelos respetuosos con la naturaleza.

Cuatro veces más en cinco años

La transformación del tipo de vehículo que compran los usuarios parece imparable. De hecho, las ventas de coches ecológicos se cuadruplicaron en el último lustro. Aunque es cierto que las ventas fueron lastradas por la pandemia de covid, solo se compraron 1.067 automóviles de esta clase desde inicios de 2020 hasta agosto. Ahora ya se han superado las 4.000 en ocho meses.

Félix García, director de Comunicación y Marketing de Anfac, apuntó que «las ventas dan fe del esfuerzo de las marcas por poner en el mercado modelos eléctricos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos». Pero, también incidió en que «solo falta que los planes de ayuda tengan presupuesto suficiente y si las ayudas fueran directas y más fáciles de tramitar, supondría un espaldarazo para las ventas de vehículos con enchufe».