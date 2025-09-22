El fin del verano trae mínimas en Castellón de ¡1 grado!

Hoy, a partir de las 20.19 horas, comienza oficialmente el otoño, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Se pone fin de este modo a un verano que, de nuevo, ha sido especialmente caluroso en Castellón.

El cambio de estación ya se ha notado en el tiempo en las últimas horas. El domingo fue bastante lluvioso en el norte de la provincia, con acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado. Y, de forma paralela, los termómetros se han desplomado, hasta tal punto de que la temperatura mínima más baja ha sido de 1 grado.

Temperaturas mínimas

Ha sido en El Toro, como marcan las estadísticas de las torres que la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) tiene distribuidas por todo el territorio. La Pobla de Benifassà (4,3) y Villahermosa (4,8) han sido otros municipios donde ha hecho mucho frío durante las últimas horas.

Temperaturas mínimas en Castellón en las últimas horas. / Avamet

Tiempo en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana estrena otoño este lunes con un notable descenso de las temperaturas máximas en Valencia, posibles rachas muy fuertes de viento en Castellón y riesgo de chubascos en Alicante por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Para el martes, Aemet pronostica cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante, especialmente de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante el resto del día.

El martes tendrá temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte, con viento moderado del noroeste en el norte de Castellón con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del noreste en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto; por la tarde disminuirá a flojo del noroeste en el norte de Castellón y girará a levante en el resto.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló: 28,7 y 17,6 grados

València: 30,5 y 19,3 grados

Alicante: 31,6 y 18,1 grados

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: