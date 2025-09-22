Viviendas vacías: Castellón tiene 145.000 pisos sin uso habitual

La escasez de oferta y unos precios que no dejan de aumentar alimentan el problema de la vivienda a la que cada vez menos personas pueden tener acceso, como ha venido contando Mediterráneo estos días. Una situación que todavía se convierte en más llamativa si se tiene en cuenta que casi la mitad de las residencias de Castellón se encuentran a disposición, según la Agencia Tributaria.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda arrojan que en la provincia hay 337.097 viviendas con valor catastral, de las que 149.603 correspondían a inmuebles con uso habitual. El 44,3% del total. Por su parte, 42.148 estaban arrendadas, lo que suponía el 12,5%. Esto deja que el 43,1% restante son viviendas vacías que suman alrededor de 145.346.

Para entender bien el concepto de pisos a disposición, toca explicar que la Agencia Tributaria otorga esta consideración a los inmuebles que no están habitados de manera continua ni temporal por el propietario o por personas con derecho a ello, como pueden ser los inquilinos.

A esto, se une que la propiedad debe poder habitarse de manera inmediata o destinarse al uso del propietario o su familia en cualquier momento, sin restricciones de acceso o uso.

Entre las primeras

Con este 43,1% de inmuebles sin uso, Castellón se coloca de lleno entre las diez provincias de España con un mayor porcentaje de viviendas vacías. Con este dato, se convierte en la séptima provincia nacional, superada por muy poco por Cáceres (43,5%) que es su antecesora en la lista.

En primera posición aparece Ávila que, con un 58,7%, acumula 73.634 pisos sin utilizar. A continuación, está Teruel que, con 47.368 viviendas vacías, cuenta con un 53% de su parque inmobiliaria en esta situación.

Completan los primeros lugares Cuenca (51,7%), Soria (49,8%) y Segovia (47,9%), aunque en valores absolutos todas ellas se encuentran por debajo de los 100.000 inmuebles a disposición.

En el lado contrario, son las ciudades más grandes las que encabezan los porcentajes más bajos. La provincia de Madrid posee en su territorio solo un 11,51%, aunque esta cifra implica un total de 275.772 pisos sin unos.

Por su parte, en Barcelona el número de viviendas a disposición es de 239.615, que significan únicamente el 12,6% del total. Completa el top 3 Las Palmas que cuenta con un 18,8% de inmuebles en esta situación, lo que suponen 61.478 residencias.

También cabe destacar que, a nivel autonómico, Castellón encabeza el ranking y se encuentra por encima de la media regional. La Comunitat Valenciana tiene un 33% de viviendas vacías. Esto son 759.659 casas sin uso habitual.

De ellas, 321.011 forman parte del parque inmobiliario de Valencia, donde el porcentaje es del 28,3%. Por su parte, Alicante tiene 293.302 inmuebles en estas condiciones, lo que es un 35,4% del total. Cifras que muestran cómo muchos pisos no salen al mercado y dificultad el acceso a la vivienda.

Solo un 12% en alquiler

Los datos de la Agencia Tributaria también muestran el bajo porcentaje de viviendas en alquiler que hay en la provincia. Castellón solo renta el 12,5% de sus inmuebles. Así, según las cifras ofrecidas por el Ministerio, el número de pisos arrendados es de 42.148, dentro de las 337.097 con valor catastral. Sin embargo, se trata de una cifra similar a la de las otras dos provincias valencianas.

En el ámbito autonómico, solo el 13,4% de los pisos se alquilan, lo que da un total de 308.257. En la provincia de Valencia, el número total es de 161.080, un 14,2% de todo el parque. Por su parte, en el caso de Alicante, el porcentaje es de 12,6%. En total, se arriendan 105.029 viviendas.