Castellón lidera el desplome del precio del suelo salvo en las grandes ciudades

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana refleja respecto a Castellón, en su estadística del primer semestre de este 2025, una tendencia a la baja en el precio del suelo en la provincia, a 117 euros el m2, la cifra más pequeña de los últimos dos años.

En concreto, el valor del metro cuadrado se desploma un 30,9% del primer al segundo trimestre del año, siendo la mayor caída de toda España, empatada con Palencia. Si se tiene en cuenta cómo era la situación un año atrás, en Castellón se produce un descenso interanual del precio del 12%. De este modo, Castellón va contracorriente de la evolución en España, donde en este ejercicio los solares se han vendido por precios superiores, con subidas del 4,3% en el trimestre y 8,1% interanual.

«El alto coste de los materiales, unido a la falta de personal y la normativa, frena la autopromoción»

La reflexión de la patronal

¿Qué se abarate el suelo puede ser un factor para luego encontrar viviendas más asequibles y acabar con la actual crisis? Pues parece que no. El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, explicó que al ser un dato promedio de la provincia no refleja del todo la realidad, puesto que «debe haber incluido bastantes operaciones que se han dado estos meses de traspaso de suelo de la Sareb al Sepes -parcelas de bajo coste del banco malo al Ministerio, con el fin de movilizar suelo y vivienda pública-».

Además, Ruiz recordó que el suelo es solamente una parte de los costes de la vivienda y en su precio de venta pesa su ubicación y edificabilidad. «Y en estos momentos el sector sufre un alto coste de los materiales y otros derivados de las exigencias de la normativa técnica. A ello se une que la falta de personal hace que haya menos disponibles de inmediato. Por ello, por ejemplo, se está frenando la demanda de autopromoción que llevaba a particulares a comprar parcelas para levantar sus unifamiliares».

Parte de la obra actual se centra en bloques con zonas comunes y todo tipo de servicios (piscina, pistas deportivas, etc.), «pero los precios en Castelló o Vila-real habrán subido un 30%; y en municipios como Benicàssim el crecimiento es estratosférico».

El suelo más deseado se agota

En la capital apenas queda poco suelo disponible en las zonas con más demanda y mayor precio, como Sensal, y por ello es clave ir liberando terrenos. El informe del Ministerio recoge, de hecho, esas diferencias según la localidad por relevancia demográfica. En aquellas localidades de más de 50.000 habitantes -solo hay dos en la provincia, Castelló, con 180.379 aproximadamente; y Vila-real, con 52.505- el precio del m2 de suelo pasó de 323 euros en enero (máximos desde el año 2010) a 267 euros en junio (una bajada del 17% y en un año, subida del 30%).

Así es la tendencia en España

De esta manera, el precio del suelo urbano vuelve a subir tras registrar el trimestre pasado una ligera caída, pero marca el valor más alto desde el último trimestre de 2012, cuando llegó a los 187,4 euros por metro cuadrado.

Los avances más notorios entre abril y junio en tasa interanual se produjeron en Madrid (+33%), Islas Baleares (+30,7%) y País Vasco (+29,2%). Por su parte, los mayores descensos se registraron en Navarra (-26,5%), La Rioja (-19,9%) y Galicia (-11,2%).

No obstante, en valores absolutos, los precios medios más altos por metro cuadrado en el segundo trimestre del año se han dado en Islas Baleares (445,2 euros), Comunidad de Madrid (358 euros) y Canarias (270,6 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 11,9%, hasta situarse en 324,1 euros por metro cuadrado.

En concreto, los precios más elevados, dentro de estos municipios, se han registrado en Baleares (641,8 euros), Madrid (585,3 euros) y País Vasco (539,6 euros). Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Toledo (80,6 euros), Huesca (86,7 euros) y A Coruña (90,2 euros).