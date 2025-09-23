Castellón encara un otoño más cálido de lo normal y con lluvias inciertas

Castellón está viviendo con la entrada del otoño un ambiente más fresco que en días anteriores. Sin embargo, los modelos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) descartan que esta sensación sea la tónica general. Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2025, la previsión apunta a que la temperatura media se situará con gran probabilidad en el tercil cálido en toda España, y de manera más acusada en el norte, el este peninsular y Baleares, lo que incluye de lleno a la provincia de Castellón.

Esto implica que, aunque no vaya a hacer calor todos los días, los valores previstos se situarán en conjunto por encima de lo normal hasta al menos diciembre. La probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo habitual se sitúa en torno al 70%, frente a un 20% de que se mantenga en la media y solo un 10% de que sea más frío.

Temperaturas las próximas semanas en el territorio nacional. / AEMET

En cuanto a las precipitaciones, el escenario es más incierto. La AEMET indica que para el trimestre otoñal de 2025 existe una gran probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil seco en el oeste peninsular y Canarias. En el caso de Castellón y del resto del Mediterráneo, la previsión es menos concluyente: la probabilidad de lluvias se mantiene en valores climatológicos, es decir, sin una tendencia clara hacia un otoño más húmedo o más seco.

Probabilidad de precipitaciones las próximas semanas. / AEMET

Los meteorólogos recuerdan que, en circunstancias normales, el otoño es una estación marcada por borrascas y episodios de lluvias intensas en el litoral valenciano. Con el Mediterráneo todavía muy cálido tras un verano excepcional, no se descarta que puedan producirse tormentas torrenciales y episodios de gota fría en el entorno de Castellón. No obstante, insisten en que estos fenómenos dependen de la coincidencia de varios factores atmosféricos, por lo que habrá que seguir atentos a las previsiones a corto plazo.

El tiempo en Castellón