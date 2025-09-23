Conoce las primeras medidas anunciadas por Mazón para Castellón en el Debate de Política General

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha encargado de abrir el Debate de Política General, que se celebra en las Cortes Valencianas. En el arranque de su intervención, el dirigente popular ha dado a conocer más de 40 medidas para ejecutar en los próximos meses.

Entre los anuncios, se incluyen ayudas a los afectados por la dana de Valencia del pasado 29 de octubre, así como una batería de propuestas para campos como la sanidad, la educación o la competitividad de la Comunidad Valenciana. Además, también hay varias medidas concretas para la provincia de Castellón.

Mazón ha anunciado la puesta en marcha del estudio de planteamiento para la Línea 2 del TRAM de Castelló, por el Bulevar de la Plana. El trazado de esta línea se desarrollará a largo de 13 kilómetros entre Castelló, Vila-real y Almassora.

También se producirá la apertura de las nuevas residencias públicas de Sant Joan de Moró y Sant Mateu, En total, se dará luz verde 8 residencias públicas en la Comunitat Valenciana, así como a 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad que suponen 1.600 nuevas plazas.

En el apartado de vivienda, dentro de llamado Plan VIVE, se iniciará la construcción de viviendas de Protección Pública en Benicarló. Será un millar en toda la autonomía que se edificarán también en Torrent, Albal, Alicante, El Puig, Manises y Valencia.

Dentro de su batería de anuncios, el presidente de la Generalitat ha incluido aprobar una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión para reducir los niveles de pobreza y que beneficiará a 56.000 personas; la presentación de la Ley de Señas de Identidad Valenciana para proteger y promocionar nuestras singularidades como pueblo, o blindar, por ley, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años que no se ha podido llevar a cabo a causa de las riadas.