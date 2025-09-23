Lanzan en Castellón un 'manual de supervivencia' ante las danas un año después de la riada

"Si un lugar empieza a inundarse, evita refugiarte en espacios cerrados o bajos, como sótanos o garages, "evita usar el coche. especialmente en túneles, garajes, pasos subterráneos y zonas inundadas" o "abandona el vehículo si se queda atascado, si el agua supera los ejes de las ruedas o te llega a la rodilla". Son solo 4 de los cerca de 100 consejos que lanza la Generalitat valenciana a través de la Agencia Valenciana de Protección al Territorio a los 135 municipios de Castellón, Diputación, ayuntamientos, oenegés, colegios e institutos, entidades oficiales y funcionariado en general de todas las Administraciones, en un manual de supervivencia antes las danas y otras catástrofes naturales, que llega casi un año después de la catastrófica riada que dejó 229 vidas en València el 29 de octubre del pasado 2024.

Eso sí, la guía ha empezado a distribuirse con críticas de los sindicatos policiales y cuerpos de bomberos, que, según denuncian sus sindicatos y también la oposición, han sido excluidos por parte de la Generalitat, siendo "la primera línea de acción en todas y cada una de las acciones pautadas".

Son pautas claras y sencillas al alcance de todos, como "aléjate de los ríos, arroyos y zonas bajas y dirígete a áreas más elevadas", que pueden asalvar una vida. Y llegan a las puertas de octubre, con la entrada del otoño, cuando empieza la temporada en la que, con más probabilidad pueden producirse crecidas de ríos o barrancos e inundaciones, aunque también en caso de incendio, olas de calor, sequías y nevadas, tormentas eléctricas, vientos fuertes o tsunamis y terremotos.

El objetivo, dicen fuentes del Consell en Castellón, es "mejorar la respuesta ante las emergencias y fortalecer la prevención y la coordinación institucional". Y el envío ha sido "masivo, para llegar al máximo posible de personas en todo el territorio". Y piden evitar las noticias fake e informarse solo por canales oficiales y fuentes oficiales para evitar el caos.

Mensajes claros y sencillos

El plan propone, entre otras medidas, realizar simulacros de preparación en centros educativos y laborales, al menos una vez al año, para familiarizar a la población y mejorar protocolos. También prevé la puesta en marcha de un programa de formación para la ciudadanía sobre cómo actuar ante una catástrofe, "lo primero, mantener la calma", dicen; que incluye rutas de evacuación y kits de emergencia.

Y, ¿qué hay que preparar en ese kit? Pues agua embotellada, una radio de pilas, un mapa físico, un silvato, el DNI o documentación, un paquete con alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, la medicación habitual, una linterna, alguna batería externa y una navaja.

Ayuntamientos y colegios, clave

En Castellón, los colegios e institutos lo han distribuido ya entre la pasada semana y esta a todo su alumnado a través de sus canales de contacto con las familias, "para llegar al máximo posible de usuarios", según fuentes de la Secretaría Autonómica para la recuperación Económica y Social. "El objetivo de este envío masivo ha sido poner a disposición de la sociedad una guía que facilite, de forma didáctica y sencilla, información útil y práctica y que responde a las dudas que pueden surgirle a cualquier persona ante una emergencia”, señalan.

“La concienciación social es el motor que fortalece la capacidad de autoprotección de cada persona y que prepara a la ciudadanía para responder ante cualquier fenómeno natural. Por eso desde la Vicepresidencia para la Recuperación estamos impulsando, en coordinación con el resto de actores sociales, medidas para sensibilizar a la población”, han explicado.

Recomendaciones

La guía recomienda asimismo preparar el hogar ante una emergencia reforzando puertas y ventanas, limpiando desagües, canalones y bajantes, retirando objetos sueltos en balcones y patios o desconectando electrodomésticos y elevándolos cuando sea posible.

Respecto a los incendios se recomienda mojar el exterior de la vivienda, retirar objetos inflamables de puertas y accesos y no arrojar agua en zonas en las que pueda haber cables eléctricos, entre otros.

Ante un terremoto, por ejemplo, se ofrecen tres indicaciones básicas: agacharse, cubrirse colocándose debajo de muebles, junto a un pilar o pared maestra y lejos de ventanas y sujetarse firmemente a lo que nos esté cubriendo. "Una casa preparada puede ser tu salvavidas", señala.