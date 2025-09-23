Los hoteles con poco aforo y ‘low cost’ lideran las nuevas aperturas en Castellón

La temporada turística de más ajetreo en Castellón va entrando en su recta final, con un septiembre que se despide y una oferta de alojamiento en establecimientos hoteleros cada vez más diversificada y con opciones low cost pero modernizadas, con énfasis en la capital, Castelló, que ahora tomará el relevo con el turismo urbano.

La oferta de establecimientos hoteleros -a 22 de septiembre, según el Registro de la Conselleria de Turisme- asciende a 268 negocios: 173 hoteles de diferentes categorías (de estos, 20 apartahoteles), 48 hostales y 46 pensiones.

Aunque a título estructural son más numerosos los hoteles, en Castellón, la moda de los pequeños hotelitos, fincas de viviendas o plantas bajas reconvertidas a hoteles boutique o los pensiones y hostales con decoración renovada suponen el 60% de las nuevas aperturas en los dos últimos años 2024-2025, según datos aportados por la Generalitat.

Es un modelo más económico para cliente e inversor, con menos servicios, apenas la recepción, y en ocasiones solo desayuno en la habitación, sin restaurante.

Balance de inauguraciones en 12 localidades

En estos dos últimos años en la provincia apenas se han creado 500 plazas hoteleras, correspondientes a 17 establecimientos ubicados en 12 localidades: en Benicarló, Benicàssim, Castelló, Catí, Cinctorres, les Useres, Moncofa, Peñíscola, Vinaròs, Castillo de Villamalefa, Onda y Vallibona. Los más destacados en aforo son solo dos, en febrero del 2024 abrió Hotel Albades de Benicàssim, con 106 plazas; y en marzo del 2025, el hotel Plana Onda, con 122. El resto son hotelitos rurales, pensiones y hostales desde 8 a las 10 ó 22 plazas, aproximadamente.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashtour), Luis Martí, manifestó que «se está dando una tendencia a la diversificación de modelos de oferta alojativa. Los hoteles siguen teniendo su público fiel y seguirán creciendo. Pero las alternativas en alojamiento están en pleno apogeo».

Comienzos en 1967

El primer apartahotel en Castellón data de 1967, en Vinaròs, según los anuarios de Turisme. En 1970 abrió otro en Benicàssim; y entre 1989 y 1994, tres en Peñíscola. Otros municipios con este tipo de alojamiento son Alcalà de Xivert, Castellfort, Vilafamés, Burriana, Azuébar, Castelló, la Vall d’Uixó y Onda. Una de las aperturas más recientes, en Castelló, es Cool Lofts Aparthotel, en la ronda Mijares, tras remodelar el bajo de un edificio.

Interior de un nuevo apartahotel en Castellón, habilitado en la planta baja de un edificio reconvertido. / Mediterráneo

Al respecto, Albert Guillem explica que «abrieron las puertas el pasado 16 de agosto, con una gestión totalmente telemática, donde los servicios y procesos de entrada y salida se realizan de manera online. Es un procedimiento cada vez más popular en centros urbanos de grandes ciudades. Nuestro negocio es gestionado por una única propiedad que ya cuenta con el Hotel Barú en Almardà (Sagunt). Por el momento, no tenemos previsto abrir nuevos establecimientos en la provincia». En Castelló también van a más los edificios de uso residencial reconvertidos a apartamentos turísticos, en el centro.