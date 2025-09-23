Jornada Empresarial con José Carlos Díez

El Periódico Mediterráneo, en colaboración con la Fundación PortCastelló, Caixabank, bp y la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana CEV organiza la Jornada ‘La logística y el transporte ante los nuevos desafíos globales' con el propósito de reunir en un mismo escenario a los más destacados actores económicos de la provincia y de la Comunitat Valenciana y exponerles claves para entender el momento actual y cómo pueden afectar en materia de logística y transportes, en un contexto de fuerte incertidumbre. La jornada pretende dar máxima difusión a aquellos aspectos más relevantes que afectan hoy a la economía castellonense y a su competitividad en un contexto marcado por las nuevas tecnologías, avances en la conectividad o los conflictos comerciales.

La jornada tendrá lugar el día 7 de octubre de 2025 en el salón Orenes Gran Casino del Grau de Castelló.

PROGRAMA:

09:15 h. Recepción de asistentes y autoridades.

Recepción de asistentes y autoridades. 09:30 h. Presentación del acto a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez .

Presentación del acto a cargo del director del Periódico Mediterráneo, . 09:35 h. Ponencia central , a cargo de José Carlos Díez , profesor de Macroeconomía y Finanzas. Colaborador de medios como Bloomberg, Reuters, The Economist y Financial Times, Premio Bitácoras 2016 al mejor Blog de Economía. CEO de Global Economic Analysis y director de la cátedra Orfin de la Universidad Alcalá.

, a cargo de , profesor de Macroeconomía y Finanzas. Colaborador de medios como Bloomberg, Reuters, The Economist y Financial Times, Premio Bitácoras 2016 al mejor Blog de Economía. CEO de Global Economic Analysis y director de la cátedra Orfin de la Universidad Alcalá. 10:05 h. Mesa redonda: “Castellón frente a los desafíos económicos”

Mesa redonda: “Castellón frente a los desafíos económicos” Intervienen:

-Director de la Autoridad Portuaria de Castellón, Manuel García.

-Presidente de la CEV Castellón, Carmelo Martínez .

. -Director comercial de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Murcia, Felipe Pulido .

. -Director financiero de bp Castellón, Vicente Mut .

. 10:35 h. “El Puerto que queremos”. Coloquio con Rubén Ibáñez , presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Conduce: Diario Mediterráneo.

Coloquio con , presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Conduce: Diario Mediterráneo. 11:00 h. Cierre a cargo de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco.

