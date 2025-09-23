Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada

El primer día completo del otoño en Castellón estará marcado hoy por las temperaturas, que siguen a la baja y las rachas muy fuertes de viento del noroeste al norte de la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, en el paraje de la Nava, en el Toro, se han alcanzado los -3,1 grados de mínima durante la noche, la temperatura más baja en la Comunitat Valenciana.

Las temperaturas mínimas, con pocos cambios y las máximas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte, mientras el viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto durante la mañana; por la tarde girará a componente este, excepto en el norte de Castellón.

Para mañana, Aemet pronostica cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, y poco nuboso en Castellón.

Las temperaturas podrán variar pero ligeramente, con viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar; flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este por la tarde.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 25,8 y 16,8 grados

València: 26,0 y 17,6 grados

Alicante: 27,9 y

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del norte de fuerza 3 a 5, rolando en el sur a este y sureste de fuerza 3. Marejada o marejadilla. Algún aguacero.

Aguas costeras de Valencia: viento del este de fuerza 3 a 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noreste de 1 metro. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del este de fuerza 3 a 4, arreciando a norte y noreste de fuerza 4 a 6. Marejada a fuerte marejada, temporalmente marejadilla con mar de fondo del noreste de 1 metro. Aguaceros y tormentas.