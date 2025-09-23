El pleno de la Diputación vota a favor de la defensa de les Columbretes "por unanimidad"

La Diputación de Castellón ha aprobado esta mañana por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional para reclamar la "retirada inmediata" de la decisión del Ministerio de los recortes aplicados en personal y recursos en el servicio de vigilancia de la reserva marina de les Illes Columbretes.

Como ya adelantó Mediterráneo, son numerosas las voces que se han alzado ya contra esta decisión, en los ámbitos sindical, científico y turístico, y en la Conselleria de Medio Ambiente. Hoy se suma de manera oficial la Diputación Provincial; y mañana está previsto que se apruebe otra declaración institucional en el Ayuntamiento de Castelló.

Todo ello con el fin de hacer presión y conseguir que el Gobierno central desista de reducir a la mitad al número de guardas que vienen velando por preservar este ecosistema en los últimos 35 años.

Estos son los puntos de la declaración institucional

En la declaración que se ha votado hoy en la Diputación, con votos a favor de PP, PSOE, Compromís y Vox, se señala que "el recorte comunicado recientemente por el Ministerio es superior al 50% del presupuesto de vigilancia de les Illes Columbretes". Asimismo, se añade que "la decisión comporta eliminar uno de los dos equipos de guardas, dejando el espacio sin vigilancia durante 15 días cada mes; y en esos periodos un solo empleado deberá asumir todas las funciones sin poder utilizar la embacación de vigilancia por seguridad". Concluyen que "es una decisión sin precedentes que amenaza directamente la protección y gestión de Columbretes; y pone en riesgo la conservación de los ecosistemas y la aportación de datos científicos". Asimismo, impacta en que "se pierde un apoyo esencial en la colaboración con Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Aduanas"; y se contradicen "los compromisos internacionales de la Agenda 2030 de proteger el 30% de los mares" para esa fecha.

La Diputación de Castellón manifiesta su rechazo a los recortes aplicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al servicio de vigilancia de la reserva marina de les Illes Columbretes. Reclama al Gobierno de España y a la Secretaría General de Pesca la retirada inmediata de esta medida y el mantenimiento de la vigilancia ininterrumpida con dos equipos operativos, tal y como viene sucediendo durante 35 años. Insta al Ministerio a garantizar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para asegurar la protección, la investigación científica y la gestión sostenible de les Columbretes. Trasladar este acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Secretaria General de Pesca; a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como a las entidades científicas y sociales vinculadas a la defensa de Columbretes.

Del aeropuerto a la política agraria, el despoblamiento y las mancomunidades

En el pleno ordinario de septiembre, con los votos a favor del Gobierno Provincial del PP y el PSOE, el voto en contra de Compromís y la abstención de Vox, se ha aprobado una moción en defensa de los agricultores y ganaderos de la provincia con el fin de reclamar al Gobierno de España una posición firme que logre una Política Agraria Común (PAC) sólida. Al respecto, dentro de las propuestas de acuerdo, la institución provincial insta al Gobierno de España que adopte en el seno del Consejo de la Unión Europea, una postura clara e inequívoca de apoyo al sector agrario y de rechazo a la pérdida de fondos destinados a la Política Agrícola Común. Asimismo, se le pide que reclame una dotación de fondos destinados a la Política Agrícola Común para el periodo 2028-2034 equivalente a la del periodo 2021-2027, incrementada en la medida necesaria para cubrir los efectos generados por la inflación.

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado una moción en defensa del aeropuerto de Castellón, "una infraestructura que es motor económico de la provincia pues por cada euro invertido genera 4,1 euros de renta en la provincia (dato del IVIE), además de ser polo de atracción de empresas de industria aeronáutica y aeroespacial". Dentro de la propuesta de acuerdo de la moción, aprobada con el voto en contra de Compromís y la abstención del PSOE, la Diputación Provincial de Castellón exige que el Gobierno de España destituya a Maurici Lucena como presidente de Aena por su ataque al aeropuerto de Castellón. Asimismo, exigen al Gobierno de España que actúe por la vía legislativa para rebajar las tasas aeroportuarias de Aena que asegure la competitividad del destino España y no aumentar el precio de los billetes -en este punto la rebaja de tasas no afecta al aeropuerto de Castellón, que no gestiona Aena, pero sí a los vuelos que recibe desde otros destinos-.

Una tercera moción, presentada por el PSPV, sobre el papel de las mancomunidades y contra los recortes presupuestarios, se ha desestimado, con el no del PP, la abstención de Vox; y el sí de PSPV y Compromís. En este punto los grupos han debatido sobre los modelos de municipalismo y la utilidad o no de las mancomunidades, así como las aportaciones destinadas.

2,2 millones de euros del fondo de Cooperación contra el Despoblamiento

El pleno también ha aprobado la asignación de los importes de las transferencias correspondientes al Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento para el ejercicio 2025 por parte de esta Diputación Provincial, que asciende a un total de 2.239.942,91 euros, una cuantía que se corresponde con el importe asignado por la Generalitat para el ejercicio 2025 para los municipios de la provincia de Castellón. Ha salido con el sí del PP y Vox, y la abstención de Compromís y PSPV.

El portavoz socialista en la Diputación, Samuel Falomir, ha denunciado que el PP de Marta Barrachina “se ha convertido en cómplice de los recortes de Mazón” al aprobar, con el apoyo de Vox, una reducción del 30% en las transferencias a los municipios catalogados en riesgo de despoblación. Este tijeretazo "supone un millón de euros menos que el año pasado y condena a la asfixia económica a los ayuntamientos con menos capacidad técnica y financiera para mantener los servicios públicos y la atención social”. Falomir ha recordado que “Marta Barrachina ya tumbó en julio la moción que reclamaba a la Diputació compensar el recorte de la Generalitat” y ha lamentado que “ahora, con el voto a favor del PP y de VOX, se confirma una decisión que discrimina a nuestro interior y deja sin apoyo a decenas de municipios”.

El grupo socialista ha criticado por la retirada de la asignación a municipios como Suera, Bejís, Santa Magdalena y la Jana y ha advertido que “la despoblación no se frena con discursos vacíos, sino con recursos y con voluntad política. Y si el Consell y la Diputación no se lo creen es porque no están a la altura”.

Otros puntos: del parking del Provincial al plan financiero

También ha salido adelante por mayoría, con la negativa del PSPV, la prórroga por dos años de la cesión gratuita de uso al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de 377 plazas propiedad de Diputación de Castellón sitas en el aparcamiento ubicado en la avenida de Doctor Clará y vial Tàrrega Monteblanco. La polémica se ha vuelto a dar porque el PSPV considera que debería preverse el uso de esas plazas gratutitas para personal pero también para pacientes y familias, en un uso rotatorio. Compromís quiere que se aplica esta medida también, pero se abstuvo y apuntó que se tenga en cuenta para la siguiente concesión dentro de dos años. El PP significó que la Conselleria hará desde Conselleria un estudio previo para un posible modelo de plazas gratuitas para pacientes y empleados, pero no solo para el Provincial sino para toda la Comunitat, aunque no hay fecha prevista para ese informe.

Otros puntos aprobados: por unanimidad se ha dado ok a alterar la condición jurídica del Palau dels Sant Joans, con su integración para servicios públicos . Otro ha sido la propuesta de factura extrajudicial del servicio de mantenimiento de aplicación informática rcf 2621; y la primera prórroga del acuerdo marco para suministro eléctrico.

. Otro ha sido la propuesta de factura extrajudicial del servicio de mantenimiento de rcf 2621; y la primera prórroga del acuerdo marco para Asimismo, se ha aprobado con rectificación por un error material en el Plan Económico Financiero, con sí de PP, Vox y Compromís, y el no del PSPV.

