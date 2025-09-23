Stepv presenta un Pla integral per reduir l’impacte de les altes temperatures i de la radiació solar als centres educatius
El pla vol garantir que les infraestructures educatives de la conselleria i dels ajuntaments siguen segures a nivell climàtic, accessibles i sostenibles
Membres de l’Àrea de Salut Laboral de Stepv han presentat aquest dimarts en roda de premsa el Pla integral per reduir l’impacte de les altes temperatures i de la radiació solar als centres educatius, dissenyat per l’àrea.
"Situació insostenible"
El pla respon a la "situació insostenible" que viuen milers de docents i l’alumnat a causa de l’augment de les temperatures i l’emergència climàtica. Durant aquests mesos de juny, juliol i setembre, s’han registrat colps de calor en aules i patis, amb greus riscos per a la salut i el benestar de la comunitat educativa.
Aquest Pla Integral es planteja com un full de ruta per garantir que els centres educatius de la Conselleria d’Educació i dels ajuntaments siguen "segurs a nivell climàtic, accessibles i sostenibles".
El document planteja les següents actuacions: conscienciar davant l’emergència climàtica; una ecoauditoria bioclimàtica, de sostenibilitat i accessibilitat centre per centre; construcció i reforma dels centres amb criteris bioclimàtics; reducció de l’impacte de les altes temperatures als centres i a les aules: aïllament tèrmic dels edificis, construcció/rehabilitació dels edificis seguint criteris bioclimàtics, instal•lació de ventiladors i aparells d’aire condicionat, etc; reducció de la radiació solar als patis: renaturalització dels patis, instal•lació d’estructures cobertes als patis, etc; protocol d’actuació per als mesos d’estiu i les onades de calor; instal•lació d’energies renovables, mesures per a l’estalvi energètic, gestió de l’aigua i dels residus; etc.; existència de camins escolars segurs i accessibles; finançament del Pla via pressupostos de la GVA, dels ajuntaments i calendari de les actuacions; i comissió mixta de control.
Urgència
Davant l’emergència climàtica és per a Stepv "fonamental" que tant la Conselleria d’Educació com els ajuntaments amb centres educatius de titularitat municipal "comencen a treballar el més prompte possible en aquest pla"
El Sindicat pressionarà en tots els espais de negociació col•lectiva, així com en les Juntes de Personal i els Comités de Seguretat i Salut Laboral, perquè aquest pla es faça realitat el més prompte possible. A més a més, des del Stepv fan una crida a totes les comunitats educatives perquè "centre per centre pressionen a les administracions educatives" pel compliment del pla.
