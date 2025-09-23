Viviendas públicas, residencias y la línea 2 del TRAM para Castellón

Las 44 medidas que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, lanzó este martes aspiran a tocar muchos de los frentes de actuación que afectan a la provincia de Castellón, así como también a reforzar la carga ideológica de su gobierno. Educación, crisis de vivienda, incendios y transporte se encuentran junto a medidas en materia de identidad, valencià, por ejemplo, en la batería de actuaciones que prevé Mazón.

Vivienda pública

Tras la serie de anuncios relacionados con los afectados por la dana de octubre de 2024, el president detalló el resto de su plan, en su segundo debate de política general de la Comunitat. La crisis de vivienda que acucia a los ciudadanos, con los precios del metro cuadrado en continua alza en Castellón, fue uno de los puntos que atacó Mazón. Dentro del plan VIVE, el popular dijo que licitará un millar de viviendas de protección pública. Hay siete localidades de la autonomía donde se llevarán a cabo estas viviendas, si bien solo una de ellas está en Castellón: Benicarló. También en relación con la vivienda, se anunció un Plan integral contra la okupación, con ayudas a afectados.

Residencias

Sant Joan de Moró y Sant Mateu son los dos municipios castellonenses donde se abrirán nuevas residencias públicas para mayores (en total serán seis en la Comunitat). Con el envejecimiento casi irreversible de la población valenciana, Carlos Mazón también anunció que abrirá 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad, con 1.600 nuevas plazas (de las cuales no se especificó cuántas serán en la provincia de Castellón).

La línea 2 del TRAM

Otra de las medidas que Mazón apuntó tiene que ver con la esperada línea 2 del TRAM de Castelló, ya anunciada en anteriores ocasiones. El president dijo que se pone en marcha el estudio de planeamiento para esa línea 2, por el Bulevar de la Plana. El trazado de esta línea se desarrollará a largo de 13 kilómetros entre Castelló, Vila-real y Almassora, y tiene el potencial de ser un transporte para decenas de miles de habitantes de esas poblaciones.

SIP en servicios sociales

En cuanto a la sanidad, Mazón, que aludió en su discurso a los avances en la tramitación del nuevo Hospital General de Castellón, avanzó que inciará el proyecto para que la tarjeta sanitaria, la SIP, se pueda utilizar también en los servicios sociales. El president destacó que «se desplegará la Historia Clínica Única», que según Mazón será «un salto cualitativo histórico en la atención sanitaria». «Un médico que atienda en Vinaròs a un paciente de Ontinyent pueda acceder a todo su expediente», aseguró. También en relación con la sanidad, el Consell iniciará la construcción de un ciclotrón en el Hospital La Fe de València, centro de referencia también para muchos pacientes de Castellón. El objetivo es situar a la Comunitat «a la vanguardia» en medicina de precisión.

Señas de identidad

Mazón puso bien arriba en la numeración de las medidas aquellas que tienen que ver con la identidad, materia en la que este Consell lleva años tratando de marcar distancia con el Botànic. En los puestos 5 y 6, solo por detrás de las medidas por la dana, figuran la modificación del nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana; y la presentación de la ley de Señas de Identidad Valenciana, para, según él, «proteger y promocionar» las «singularidades como pueblo».

Gratuidad de infantil

El Ejecutivo del Partido Popular anunció de manera oficial que se incluirá el terrorismo de ETA en el temario de Historia de España en Bachillerato. También en lo referente a las aulas, impulsarán más horas lectivas en lenguas y matemáticas. Mazón dijo que blindará «por ley» la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años. Y respecto a la educación superior, firmará el acuerdo plurianual de financiación de las cinco universidades públicas, entre ellas la UJI.

Incendios forestales

Ante los incendios que han asolado España, Mazón quiere fortalecer el monte: desarrollará una ley forestal «que premie a los propietarios que mantengan limpio el monte» y hará una «ley de agentes medioambientales» que tenga en cuenta «las necesidades reales». Otra medida llamativa es la «reforestación con drones».

La dana en Castellón

Aparte de las medidas, Mazón incidió en pedir al Gobierno que incluya en sus planes a los 70 municipios de Castellón que sufrieron daños por la dana de 2024, tras quedar excluidos de ayudas estatales y europeas.

Barrachina ve que Castellón "gana protagonismo"

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, reivindicó este martes, después del discurso de Carlos Mazón, que el Consell «cumple su palabra» con la provincia. Dijo que se pudo ver «el poder de Castellón», una provincia que «avanza y gana protagonismo» dentro de la Comunitat.

«Los castellonenses cuentan y su futuro se convierte en protagonista de las políticas del cambio que han llegado al Consell», apuntó la también presidenta de la Diputación. «El Hospital General de Castellón, que fueron palabras para el anterior Consell del PSOE, hoy son realidades para el gobierno del PP», agregó Barrachina, quien dijo que el PP «aprueba y adjudica» proyectos.

La líder provincial también destacó la medida que Mazón anunció en materia de vivienda pública para Benicarló, con viviendas protegidas, y ensalzó las aperturas de residencias de mayores en Sant Mateu y Sant Joan de Moró. «Proyectos surgidos de políticas que tienen en el centro a las personas, porque ahora sí los castellonenses ocupan el lugar que les corresponde. Con la libertad, seguridad, prosperidad e identidad que vertebran las políticas útiles», insistió Barrachina.

La popular ve un «hito» que la Comunitat será la primera en bonificar la música, muy arraigada con las bandas en toda la provincia, donde muchas entidades cuadran números para sobrevivir. Se bonificarán los estudios de música, la compra de instrumentos y partituras, así como ser socio de una entidad musical. El PPCS ve positivo el apoyo del Consell a las tradiciones, «con una nueva ley de caza y el nuevo reglamento de bous al carrer».

Carrasco ensalza los avances con el Hospital General

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, valoró ayer los anuncios sobre diferentes proyectos clave para la capital de la Plana que realizó Mazón, en un debate en que la propia Carrasco estuvo presente en València.

Carrasco destacó sobre todo un anuncio «fundamental» para la ciudad, que consideró «irrenunciable y muy necesario». Se trata de las palabras de Mazón sobre el nuevo Hospital General Universitario de Castellón, al que Mazón se refirió en su discurso tras la adjudicación la pasada semana del primer contrato del nuevo Hospital General, el de los servicios de arquitectura e ingeniería, a la UTE integrada por el estudio madrileño Árgola Arquitectos especializado en arquitectura hospitalaria, por la firma madrileña Promec y por las valencianas Aic Equip y Leing, por un importe final de 9,014 millones (IVA incluido). «Hoy, el Consell ha vuelto a cumplir con esa adjudicación de la licitación de la redacción del proyecto, con esa expropiación del último terreno que faltaba y con la realización del Plan Director del hospital que es tan necesario para nuestra ciudad y para nuestra tierra», insistió la alcaldesa de Castelló.

La primera edil destacó que tanto la ciudad como la provincia necesitan de un nuevo hospital. «El gobierno valenciano, desde que llegó el presidente Mazón, ha sido sensible con este tema. Yo soy muy reivindicativa con este tema y me ha alegrado mucho oír este anuncio en Les Corts», dijo. Carrasco quiso resaltar otro anuncio como es el de la puesta en marcha de la Línea 2 del TRAM como una obra que refuerza la «capitalidad» de Castelló.