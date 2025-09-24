Castellón afronta un otoño más cálido de lo habitual y con previsión "incierta" de lluvias

El calor da la impresión de que no dará tregua durante el otoño en Castellón. La previsiones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana indican que esta estación, que ha arrancado el pasado lunes y finalizará el 21 de diciembre, contará con temperaturas "por encima" de las normales.

Por su parte, el pronóstico de lluvias se muestra incierto. Aemet ha asegurado que, ahora mismo, "no hay nada que nos indique si estaremos por encima o por debajo de los valores normales".

En lo referente a precipitaciones, Jorge Tamayo, el delegado de Aemet en la región, ha señalado que "sabemos que en el otoño las lluvias pueden concentrarse en muy pocos días y, dentro de un periodo seco, puede haber precipitaciones muy importantes que puedan hacer que el carácter sea húmedo. Pero no está clara la tendencia en cuanto a precipitaciones".

Tamayo ha reseñado que el mar Mediterráneo "está batiendo récords ya que a esta altura del año debería estar a 24º y está a 27º», lo que puede incrementar las posibilidad de que se produzca una dana, pero «deben darse otros factores".

Además, ha afirmado que los episodios de precipitaciones torrenciales no se pueden prever a menos de una semana y dónde se van a localizar hasta un día antes ya que son "situaciones con mucha volatilidad". "Hay posibilidades, pero como todos los años", ha apuntado.

Más de 100 noches tropicales

Sobre las cálidas temperaturas para la actual estación, Tamayo ha comentado que mantendrán la tendencia de un verano «extraordinariamente cálido» en el que «prácticamente todos los días las temperaturas han estado por encima» de la media. Una muestra de ello es que Castellón ha acumulado, durante el verano, un total de 101 noches tropicales, que es cuando el termómetro no baja de 20º.

Castellón ha registrado además su año hidrológico más húmedo del siglo, junto a 2019-2020. La provincia ha acumulado un superávit de lluvias del 39%, por encima del 22% de la Comunitat Valenciana, que en estos doce meses sumó un total de 611,6 litros por metros cuadrado de agua de lluvia.

