Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000

Un solar en la céntrica calle Mealla de Castelló por 30.000 euros. Esa es una de las gangas que subasta Hacienda en la provincia de Castellón. La Agencia Tributaria ha fijado este precio de salida de la subasta y el plazo para optar a esta propiedad finaliza el próximo 6 de octubre.

Según explica la asesora inmboliaria Laura Belles cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de inmuebles. "No necesitas ni ser inversor ni tener un despacho de abogados, solo saber cómo funciona", asegura.

Así puedes participar

"Cada mes, la Seguridad Social saca a subasta pisos, locales o viviendas embargadas para recuperar deudas fiscales. Estas subastas se anuncian en su página oficial o en el BOE, y tú puedes participar igual que cualquier ciudadano", comenta. Son inmuebles que no aparecen en los portales de venta de internet, como Idealista. Hay que buscarlos a través de la Agencia Tributaria y mediante este enlace puedes acceder a ellos y filtrar por comunidad autónoma. También se subastan vehículos y muebles.

"Para entrar en la subasta solo necesitas dos cosas: una copia de tu DNI o pasaporte y presentar tu oferta. Puedes hacerlo de forma verbal el mismo día o por escrito en un sobre hasta un día antes", explica Laura Belles. Cada subasta parte de un precio mínimo. Pero ojo, añade la agente inmobiliaria, "debes dejar una fianza. Si pujas por escrito, es el 25% del precio de salida; si es en persona, el 30%. Si no ganas, te devuelven todo".

¿Y si nadie gana la subasta, qué pasa? Se repite con un precio más bajo. Ese valor puede bajar a la mitad. Lo mejor, añade Belles, es que es 100% legal, 100% pública y muy poca gente sabe cómo hacerlo".

Otras propiedades

En Castellón, en estos momentos también se subasta una plaza de aparcamiento en la calle Calderón de la Barca, a la altura de la calle Alicante, en el residencial Santa Águeda por 9.629,84 euros. La subasta finaliza en este caso el próximo 13 de octubre. También podrás encontrar, entre otros inmuebles, viviendas en Vila-real, Moncofa y l’Alcora. Puedes acceder a este portal pinchando aquí.