El Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón desarrolla un material innovador multiusos
Los investigadores han utilizado como base residuos de alimentos
No es un meteorito...Es un material innovador basado en la economía circular, a base de residuos. El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) de Castellón está desarrollando el proyecto SOSTEMAC, buscando la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías para generar innovación respetando el medioambiente.
Con destino a obras de construcción
El objetivo del proyecto es desarrollar materiales cementantes, hormigones y morteros para la construcción, introduciendo en lo posible residuos de diversas procedencias, en este caso, alimentarios, tratándose de subproductos de la industria pesquera.
Concretamente, se han utilizado residuos de concha de molusco para su uso como árido de construcción. Y es que en los últimos años proliferan numerosos estudios en cuanto al uso de residuos de distintos moluscos, puesto que pueden tener salidas viables en múltiples ámbitos: como fertilizantes, para depuración de aguas y, efectivamente, para la construcción.
Con el respaldo de la Generalitat
Este proyecto cuenta con el respaldo del Instituto de Competitividad e Innovación (IVACE+i), de la Generalitat, a través de la Línea Nominativa de Apoyo a Centros. Gracias a esto, a través de SOSTEMAC, el ITC ha desarrollado un material de construcción en el que se han empleado residuos de concha de molusco triturados y mezclados con fracción mixta de residuos de construcción y demolición.
Este material posee las propiedades mecánicas adecuadas para ser destinado a diferentes usos no estructurales como fachadas, muros interiores, paredes decorativas y también como mobiliario urbano, por ejemplo, bancos, jardineras y fuentes. También en elementos artísticos como esculturas, murales o piezas de interiorismo.
Con propiedades brillantes
Las piezas cuentan con propiedades iridiscentes debido al efecto del nácar -cristales blancos de carbonato cálcico en una matriz de proteína que recubre la capa interna de las conchas de ciertos moluscos- obteniéndose hormigones y morteros que brillan o reflejan los colores del arcoíris.
De este modo y gracias al compromiso continuado del ITC con respecto a la construcción sostenible y el residuo cero, contamos con un nuevo desarrollo innovador para la construcción, basado en el uso de residuos y con excelentes propiedades técnicas y estéticas.
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- El pueblo de Castellón que se 'murió' de calor este verano: 65 días por encima de los 32 grados