Los juzgados de Castelló, al límite: Cada uno acumula más de 1.100 casos de media sin resolver

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, señaló en la toma de posesión de su cargo al "exceso de trabajo" como "uno de los problemas más acuciantes en todos los juzgados y secciones" provinciales. Los datos demuestran la urgencia de la resolución de esta situación límite en la administración de Justicia, que se encuentra desbordada por el número de procesos que se acumulan.

El arranque del año solo ha agravado esta realidad, ya que el número de asuntos en trámite en la provincia durante el primer trimestre de 2025, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue de 62.279, cuando al cierre de 2024 eran 57.416. La media ha incrementado en casi 100 casos, al pasar de 1.063,26 a 1.153,31.

Díaz se comprometió, dentro de su programa, a «demandar dos plazas para las secciones civiles, pero también, y como mínimo, una plaza de magistrado en cada una de las secciones que conformarán los tribunales de instancia».

Un refuerzo más que necesario ante una realidad que no deja de complicarse. Si se echa un vistazo a los datos del CGPJ, en apenas cinco años el volumen de asuntos sin resolver incrementó un 64,7%. A finales de 2020, solo eran 37.812, lo que suponía una media de 756,24, mientras que, en el primer trimestre de 2025, se situaron en un total de 62.279.

Son varias las razones que explican el enquistamiento de este problema. Aparte de a la insuficiencia de los recursos humanos, denunciada por la Audiencia Provincial en reiteradas ocasiones, también se debe a la carencia de recursos materiales y tecnológicos, así como a la complejidad de muchos casos, que prolonga la duración de los procesos. Pero también se ha producido un notable incremento en el número de litigios, sobre todo en algunas áreas como familia, mercantil y laboral.

Dentro del número de casos ingresados, en 2020, la cifra al final del año fue de 60.005, mientras que 2024 finalizó con 85.574. Un incremento del 40% que, en parte, explica el aumento en la saturación de los juzgados. En el primer trimestre de este año, la Audiencia Provincial ya recibió 24.031 nuevos ingresos, lo que hace pensar que el número será similar al registrado durante el pasado año.

Por partidos judiciales

Ninguno de los partidos judiciales de la provincia se libra de las altas tasas de asuntos pendientes por resolver en sus juzgados. Por media, en que acumula más casos es el de Vinaròs. Tiene una media de 1.996,60 litigios sin concluir en el primer trimestre de 2025, que suponen un total de 9.983 ingresos en trámite. Por su parte, Castelló es el que acumula el mayor número más casos sin cerrar. En total, suma 23.204 en el arranque de este 2025 y su media supera la provincial hasta quedarse en 1.364, 94.

Nules acumula un total de 7.723 asunto, con una media de 1287,17. En Vila-real, la media es la más baja con 1.091 casos por juzgado. A nivel absoluto, son 6.046 litigios. Finalmente, Segorbe tiene 1.623 denuncias por resolver.