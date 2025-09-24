Marta Barrachina plantea un gran acuerdo para impulsar el plan Futur Província en la Diputación

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina busca un gran acuerdo político para que el plan Futur Província marque la hoja de ruta que impulse la provincia. Para ello, la dirigente provincial, junto al vicepresidente y portavoz del gobierno, Héctor Folgado, ha mantenido un encuentro con Samuel Falomir (PSOE), María Fajardo (Compromís) y Luciano Ferrer (Vox), para mostrar la importancia de ir de la mano en esta iniciativa estratégica.

"Queremos que Futur Província, que nace desde la reflexión compartida y con la premisa de ser un proyecto con visión de futuro, continúe siendo un plan vivo, abierto y participativo", ha afirmado.

Barrachina ha hecho hincapié en que Futur Província "aglutina acciones necesarias para consolidar un modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses". Y, en ese crecimiento "desde la Diputación queremos ir todos a una para poner las luces largas, acelerar el motor y preparar a Castellón para los retos que vienen, con decisión y ambición" .

Para Barrachina, Futur Província "es un proyecto con visión de presente y de futuro y, ante un cambio de paradigma global que está transformando el mundo, todos debemos actuar y ser partícipes con el fin de reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sostenible", ha subrayado la máxima representante de la institución provincial.

El estudio del documento planteado por Marta Barrachina se estructura en varias etapas. Así, en primer lugar, se ha desarrollado un análisis de la provincia a través de los principales datos macroeconómicos y su evolución, junto a su distribución en el territorio. Tras esto, se ha llevado a cabo un análisis de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que impactan en el entorno de la provincia.

A partir de aquí, se establecieron las grandes palancas transversales. Esto se traduce en oportunidades integradas que conectan iniciativas sectoriales, con el propósito de crear sinergias que mejoren el impacto económico y ayuden la colaboración entre diferentes actores económicos provincial.

Además, se ha desarrollado un análisis en profundidad de los sectores económicos estratégicos para la provincia de Castelló. El resultado de esta etapa fue conocer las oportunidades específicas que la provincia tiene para potenciar cada uno de los sectores económicos.

La valoración de la oposición

Entre los partidos de la oposición (PSPV, Compromís y Vox) se mostraron abiertos al consenso, aunque con matices. Desde el grupo socialista, su portavoz, Samuel Falomir ha señalado que «consideramos que el plan Futur Província es una buena iniciativa, porque recoge las sensibilidades de muchos sectores económicos de la provincia. En todo lo que sean proyectos de futuro, saben que pueden contar con nuestro respaldo».

Falomir ha añadido que «el objetivo de esta iniciativa es la colaboración con todas las instituciones y un plan como este se tendrá que desarrollar durante más de una legislatura».

Pero el portavoz de los socialistas también avisó de que «es importante mantener una buena relación con todas las instituciones». Por eso, instó a Barrachina a «pensar si su actitud es la correcta con el gobierno de España».

Maria Fajardo, la portavoz adjunta de Compromís, ha apuntado que «valoramos positivamente que se haya convocado a los grupos para presentarnos el plan y hacernos partícipes».

Ha asegurado que «es importante que un documento así se abra a la participación de todas las fuerzas políticas, tal y como también se pretende hacer con entidades y otras administraciones», pero ha remarcado que «estaría bien que este modo de hacer fuera la dinámica habitual de la institución».

Por su parte, el portavoz de Vox en la Diputación, Luciano Ferrer, ha afirmado que el Plan Futur, «es correcto en principio y lo que he podido leer me parece bien su planteamiento», pero manifestó la necesidad de estudiar todo el informe hasta de dar su opinión.