El PSPV exige la dimisión de Salvador Aguilella por unas burlas a las víctimas de la dana que él niega
Los socialistas afirman que "se permitió ridiculizar a los representantes de las 229 víctimas" y el diputado autonómico del PP anuncia que presentará una denuncia en los juzgados
El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha reclamado la dimisión inmediata y el perdón público del diputado provincial y número del PP de Castellón, Salvador Aguilella, por las "graves palabras de burla y desprecio" que profirió este martes en Les Corts Valencianes contra los familiares de las víctimas de la dana.
Los socialistas aseguran que "desde su escaño de diputado, Aguilella se permitió ridiculizar a los representantes legítimos de las 229 víctimas que habían decidido abandonar el hemiciclo durante la intervención del president Carlos Mazón, hartos de mentiras, con unas palabras tan vergonzosas e hirientes como «son las dos y todavía no han comido".
El PSPV-PSOE ha calificado esta actitud de "intolerable y constituye una burla descarada e inhumana a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias. El señor Aguilella ha traspasado todas las líneas de la decencia política".
Además, desde la ejecutiva provincial han reclamado a la presidenta del PP castellonense, Marta Barrachina, que "aparte a su mano derecha de manera inmediata si no quiere ser cómplice de sus palabras. La política valenciana no puede permitirse representantes que desprecien de esta forma a quienes tanto están sufriendo y que aún esperan respuestas para poder seguir adelante".
"Acusación falsa"
Salvador Aguilella ha asegurado que "es una acusación totalmente falsa" y ha señalado que "tengo máximo respeto a todos y todas las valencianas". Además, el diputado autonómico considera "intolerable que partidos políticos utilicen mentiras para faltar al respeto a los valencianos y para generar odio".
Aguilella ha añadido que "esta acusación falsa va a ser denunciada en los juzgados, para que los responsables afronten las consecuencias de las mismas. Hay límites que como sociedad no debemos dejar traspasar."
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- El pueblo de Castellón que se 'murió' de calor este verano: 65 días por encima de los 32 grados