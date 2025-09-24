Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV exige la dimisión de Salvador Aguilella por unas burlas a las víctimas de la dana que él niega

Los socialistas afirman que "se permitió ridiculizar a los representantes de las 229 víctimas" y el diputado autonómico del PP anuncia que presentará una denuncia en los juzgados

El diputado del PP Salvador Aguilella, durante el debate de polí­tica general de este martes.

El diputado del PP Salvador Aguilella, durante el debate de polí­tica general de este martes. / Jorge Gil / Europa Press

Redacción Mediterráneo

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha reclamado la dimisión inmediata y el perdón público del diputado provincial y número del PP de Castellón, Salvador Aguilella, por las "graves palabras de burla y desprecio" que profirió este martes en Les Corts Valencianes contra los familiares de las víctimas de la dana.

Los socialistas aseguran que "desde su escaño de diputado, Aguilella se permitió ridiculizar a los representantes legítimos de las 229 víctimas que habían decidido abandonar el hemiciclo durante la intervención del president Carlos Mazón, hartos de mentiras, con unas palabras tan vergonzosas e hirientes como «son las dos y todavía no han comido".

El PSPV-PSOE ha calificado esta actitud de "intolerable y constituye una burla descarada e inhumana a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias. El señor Aguilella ha traspasado todas las líneas de la decencia política".

Además, desde la ejecutiva provincial han reclamado a la presidenta del PP castellonense, Marta Barrachina, que "aparte a su mano derecha de manera inmediata si no quiere ser cómplice de sus palabras. La política valenciana no puede permitirse representantes que desprecien de esta forma a quienes tanto están sufriendo y que aún esperan respuestas para poder seguir adelante".

"Acusación falsa"

Salvador Aguilella ha asegurado que "es una acusación totalmente falsa" y ha señalado que "tengo máximo respeto a todos y todas las valencianas". Además, el diputado autonómico considera "intolerable que partidos políticos utilicen mentiras para faltar al respeto a los valencianos y para generar odio".

Aguilella ha añadido que "esta acusación falsa va a ser denunciada en los juzgados, para que los responsables afronten las consecuencias de las mismas. Hay límites que como sociedad no debemos dejar traspasar."

