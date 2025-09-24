Sofía, la activista de Burriana, tras los ataques de drones: "Seguimos navegando con los ojos puestos en Gaza"

La burrianense Sofía Buchó Lahuerta, la activista de Castellón a bordo del Sirius en la Global Summud Flotilla, continúa rumbo a Gaza. La joven ha relatado cómo ella y sus compañeros han vivido la pasad madrugada una dura experiencia, tras el segundo ataque -en los últimos dos días- de drones y aeronaves no identificadas -todo apunta a que son enviadas por Israel-, esta vez masivo. Una acción que intenta meterles el miedo en el cuerpo pero ante la cual no van a dejar de lado su misión, "inquebrantable", como dice Sofía, de llegar con sus veleros a la franja palestina para abrir un corredor humanitario permanente.

Aunque su velero no está entre las siete embarcaciones que han sufrido daños, en esta ocasión, el ataque ha ido en escalada y se ha llegado a lanzar un dispositivo con sustancias químicas y granadas aturdidoras, generando explosiones, con perjuicio en mástiles, entre otros, aunque sin heridos.

Conexión en la madrugada y el día después

En un primer vídeo, la activista se encuentra con un chaleco salvavidas, de madrugada, en el barco,-al sur de Creta (Grecia) en aguas internacionales y bajo el espacio aéreo europeo- poco después de ver explosiones en otros veleros. "Queremos recordar a todos que se trata de una flotilla no violenta, cuya misión es humanitaria para ayudar a Gaza", afirma. Ya esta mañana, sin apenas dormir, Sofía ha vuelto a realizar una conexión para explicar los ánimos de la tripulación. "Tratan de asustar a la gente, romper la moral, dividirnos, etc. pero nuestra misión es inquebrantable y seguimos navegando, con los ojos puestos en Gaza", manifiesta.

VER vídeo adjunto.

Qué ha sucedido

En redes sociales componentes de la flotilla han relatado cómo desde las 1.00 horas han estado en alerta todos los barcos, al producirse ataques con drones, siendo el último hacia las 3.30 horas. Otros cuenta cómo antes llegaron a interferir en las comunicaciones y a sonar la canción de Mamma Mia en las radios control; pero conseguir establecer otro canal de conexión seguro entre los barcos. Son las 4:20h de Grecia. Desde las 1:00h estamos en estado de alerta toda la flotilla porque se han producido una serie de ataques con drones. Los afectados son de pequeña eslora: Ohwayla, Yulara, Otaria, María Cristina, Selvaggia, Morgana y Zefiro.