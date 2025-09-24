Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí

Sofía, la activista de Burriana, tras los ataques de drones: "Seguimos navegando con los ojos puestos en Gaza"

Sofía Buchó, la activista de Burriana que viaja en la Global Summud Flotilla, relata cómo han vivido los ataques de drones con químicos duarnte la pasada madrugada. Su barco, el Sirius, no fue atacado pero presenció cómo las explosiones afectaron a otros siete veleros