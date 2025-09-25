Castelló capta en agosto tantos turistas como antes del covid, pero desciende el gasto

Sensaciones contradictorias para el sector turístico castellonense ante los datos de visitantes y pernoctaciones durante el mes de agosto. El número de visitantes ha aumentado, hasta alcanzar datos casi similares a antes de la pandemia de covid, pero el desembolso de los viajeros fue menor que durante el año pasado en este mes.

Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castellón ha recibido189.504 turistas, su mejor balance para el mes de agosto desde el año 2019. De hecho, fueron 189.767 hace seis años, apenas unos 270 más que en este ejercicio.

Además, mantiene la tendencia creciente y sube un 1,1% en comparación con 2024, cuando fueron 187.388 los que pasaron por la provincia.

Pero los viajeros se han quedado menos tiempo en Castellón. Los turistas han permanecido menos noches en los alojamientos hoteleros de la provincia, ya que el acumulado de pernoctaciones en agosto cayó a las 661.168.

Es una bajada del 3,5% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando el dato de estancias ascendió hasta los 685.617. A pesar de este revés, el total ha sido superior al de cursos anteriores, como 20222 y 2023. Sin embargo, Castellón todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia. En 2019, el número de noches de hotel fue de 736.356.

Tendencia ya percibida

En el sector, no han sorprendido demasiado estos datos. De hecho, era más bien lo esperado. Así lo ha señalado el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur), Luis Martí que afirmó que «los datos del INE corroboran la tendencia ya percibida. Tenemos más clientes, pero dejan menos gasto. Esto se traduce en más turistas, pero menos pernoctaciones».

Además, sobre este mes de septiembre, que afronta su recta final, comentó que «este mes va razonablemente bien, aunque un poco por debajo de 2024. Sin embargo, es lógico que se produzca este fenómeno, porque este fue un año especial».

De todas formas, aunque en agosto hayan descendido las pernoctaciones, el acumulado del año muestra un crecimiento, tanto en turistas como en noches de hotel. Hasta el mes de agosto de 2025, el total de viajeros que recibió la provincia fue de 909.793.

La subida acumulada es del 4,2%, ya que el año pasado fueron 872.950. Algo similar sucede con las estancias que, en los primeros 8 meses de 2025, han sido2.824.431, por las 2.677.291 del pasado año. La mejoría registrada es del 5,5%.