Aín se viste de gala para vivir el Día de la Provincia de la Diputación

El municipio de Aín, que cuenta con algo más de 130 habitantes, vive estos días una verdadera transformación. La población se prepara y se engalana para ser el mejor anfitrión del Día de la Provincia que la Diputación de Castellón celebra este viernes 26 de septiembre.

La pequeña población de la Plana Baixa está inmersa en los preparativos en cuanto a la decoración y el montaje de la segunda edición en la que la Diputación acerca a la provincia esta celebración. “Desde la Diputación estamos organizando con mucho mimo esta segunda edición itinerante en la que sacamos el Día de la Provincia a sus verdaderos protagonistas, a la esencia de nuestra tierra”, ha expresado la presidenta de la institución provincial Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha destacado la gran implicación de todo un pueblo y “es de agradecer la hospitalidad con la que los vecinos y vecinas nos acogen y se vuelcan a la hora de engalanar sus calles, plazas y casas para que en este caso Aín luzca y brille”.

Los vecinos de Aín engalanan sus balcones con motivo del Día de la Provincia. / Mediterráneo

Con el objetivo de que los premiados, las autoridades y representantes de la sociedad civil que asistirán a la celebración se sientan como en casa y sientan suyo el Día de la Provincia, la institución está trabajando junto al municipio de Aín en todos los preparativos en los emplazamientos que albergarán el evento así como en el conjunto de la localidad, ya que el Día de la Provincia estará presente en todo el municipio.

La alcaldesa de Aín, Ainhoa Buigues, ha resaltado la colaboración e implicación vecinal hacia un acto en el que se prevé la asistencia de 350 personas, “y nuestro pueblo ya es bonito de por sí, pero está espectacular y creo que no lo hemos visto nunca tan bonito”. “Pienso que va a gustar mucho el resultado, tanto a vecinos como a los asistentes”, ha añadido.

Mucha ilusión ante la gala

Al igual que la alcaldesa, los vecinos y vecinas de Aín esperan con mucha ilusión esta celebración y, como ha expresado la alcaldesa, “por parte de la corporación y en nombre de todo el pueblo estamos muy contentos de ser anfitriones de un día tan importante para nuestra provincia”.

En ese sentido agradecen la iniciativa impulsada por el gobierno provincial de llevar esta fiesta a los pueblos. “Consideramos que es muy importante dar visibilidad a los pueblos de Castellón, especialmente los de interior”, ha remarcado.

Con todo, Aín ya se viste de gala y con su gente entregada para que este balcón de la Sierra de Espadán viva la experiencia del Día de la Provincia.

Será la plaza del Ayuntamiento la que acogerá el acto que también se podrá seguir por streaming desde el canal de YouTube de la Diputación de Castellón.

Un acto en el que se llevará a cabo el reconocimiento al periódico Mediterráneo con la Alta Distinción, ensalzando así los cien años de historia de periodismo local. Junto a la Alta Distinción, la Diputación de Castellón ensalzará a Kiko García como figura clave en la proyección de La Vuelta con la distinción al Mérito Deportivo.

Con el Mérito de las Artes, la Diputación de Castellón distinguirá a Eloy Moreno. En el apartado de la innovación, la institución provincial distinguirá a la doctora Juana Crespo, mientras que la Diputación hará visible la encomiable labor del Colegio Oficial de Psicología con el Mérito Solidario en el Día de la Provincia.