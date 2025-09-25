La Cámara de Comercio confirma que Qualicer 2026 se celebrará en mayo

La Cámara de Comercio de Castellónha confirmado que el congreso internacional Qualicer 2026 se celebrará en mayo, tal y como ya había anunciado oficialmente el pasado 27 de julio, y ha querido aclarar su postura tras las informaciones publicadas por la Junta Provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.

Desde la entidad cameral recuerdan que “Qualicer nació en 1990 como fruto de la colaboración entre el Colegio de Ingenieros Industriales y la Cámara de Comercio, alianza que se ha mantenido con éxito a lo largo de 34 años”. En 2017, ambas instituciones renovaron su marco de colaboración mediante un Acuerdo Marco que permitió organizar las ediciones de 2018, 2020, 2022 y 2024.

La Cámara critica que la Junta Provincial del Colegio, con un presidente recién nombrado, pretenda introducir “cambios apresurados, incluso alguno de dudosa legalidad”, así como una presunta apropiación de la marca Qualicer. En este sentido, subraya que “el congreso es fruto de la labor conjunta de ambas entidades y la marca es copropiedad de las dos instituciones”.

La organización empresarial pone en valor la importancia del evento: “Qualicer es un activo de enorme valor para Castellón, tanto por la calidad del conocimiento que aporta como por la proyección internacional que genera, atrayendo a numerosos profesionales y visitantes de todo el mundo”.

Pese a las diferencias, la Cámara asegura haber ofrecido mantener el actual marco de colaboración para 2026 y abordar después una revisión de los acuerdos. Sin embargo, lamenta que la Junta Provincial del Colegio haya anunciado de forma unilateral la celebración en junio.

Asimismo, la Cámara recuerda que cuenta con el respaldo institucional y económico necesario para garantizar el congreso: “Tenemos el apoyo de las administraciones públicas, de entidades financieras y patrocinadores, así como las instalaciones adecuadas para la celebración del congreso”.

Finalmente, la entidad confirma que el congreso se celebrará en mayo y reitera su disposición al entendimiento: “Volvemos a tender la mano al Colegio de Ingenieros para que se unan a nuestra propuesta y sigamos impulsando este proyecto común”.