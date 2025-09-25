Iberdrola visita Morella tras comprar el negocio eléctrico de Electra del Maestrazgo

Eva Mancera, consejera delegada de i-DE (empresa distribuidora del grupo Iberdrola) se ha reunido este jueves en Morella con empleados tras la compra del negocio eléctrico de Electra del Maestrazgo y ha visitado instalaciones de la compañía de origen familiar recientemente adquirida por Iberdrola y que opera en parte de las provincias de Castellón y Teruel.

Con empleados

La consejera delegada de i-DE, que ha estado acompañada por Guillermo Raga, director regional de la empresa en la Región Este; y por José Miguel Martínez, jefe de Zona de i-DE en la provincia de Castellón, ha conversado con los empleados de la compañía, quienes le han mostrado las singularidades de la red de distribución, así como su operativa y centro de control.

Por su parte, Eva Mancera ha trasladado a los trabajadores que la adquisición de la empresa forma parte de la estrategia de Iberdrola de inversión en redes eléctricas, por lo que a partir de ahora se suman al esfuerzo de la compañíahacia la transición a una economía descarbonizada a través de la electrificación.

En el Ayuntamiento

Tras la visita a las instalaciones, Eva Mancera ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Morella con representantes municipales, así como diputados provinciales de Castellón, de la Mancomunitat Els Ports y de la provincia de Teruel, a los que ha explicado la operación de compra llevada a cabo por Iberdrola y el compromiso de la compañía para seguir ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía y atendiendolas necesidades presentes y futuras en la zona.

El negocio eléctrico adquirido de Electra del Maestrazgo se compone de 1.350 km en líneas de media y baja tensión, 21.000 puntos de suministro, 19.000 clientes comercializados y 6,8 megavatios de capacidad instalada con plantas fotovoltaicas y generación hidroeléctrica. Estos activos se integrarán en el negocio de Iberdrola, reforzando las operaciones y presencia en la región.

Plan estratégico

La transacción se alinea con el plan estratégico de Iberdrola.

Se enfoca en la venta de activos no estratégicos y la reinversión en activos relevantes para el negocio y objetivos actuales de Ia compañía, como sonlas redes, tal y como se ha reafirmado en la última edición del Capital Markets Day, en el que se ha anunciado una inversión de 37.000 millones en redes eléctricas a nivel global en el periodo 2025-28.