La inteligencia artificial avanza y una de cada diez pymes está en Castellón

La inteligencia artificial (IA) ha llegado a Castellón para quedarse y su impacto en las empresas ya no es solo complementario, sino que se está creando un tejido empresarial especializado. La provincia concentra el 10% de pymes de este sector en la Comunitat, una de cada diez; mientra Valencia lidera, con el 60%; y le sigue Alicante, el 30%. Así se devela en el informe presentado ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Ramón Areces.

Radiografía del número de empresas y puestos de trabajo

Castellón se sitúa algo por encima del ecuador nacional, en el puesto nº20 en cifra de firmas de IA; y el 19º en empleo creado: 450 puestos. Una muestra tiene su sede en el Espaitec de la UJI, como Naitives, por citar un ejemplo: se fundó en 2024, es especialista en IA en impresión industrial y finalista de los Premios Empresa del Año de Mediterráneo.

El informe sobre el sector de la IA contabiliza 2.825 empresas en toda España, de las que 28 son de Castellón, el 1,4% del total.

La Comunitat, tercera comunidad líder

Así como el papel de Castellón es todavía discreto en cuanto a compañías 100% IA, Valencia y Alicante ocupan el 3º y 4º puesto de la clasificación estatal, con más emprendedores. También la Comunitat en global lidera, pues es la tercera autonomía con más tejido propio y agrupa el 10% nacional. Su asignatura pendiente es el empleo, pues solo genera el 5% del nacional y es la 4ª, solo por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Según la monografía, el clúster de la IA ha aumentado muy por encima de la media, ya que se ha multiplicado por 6,5 en diez años (291 contabilizadas a final de 2022, último disponible), en la Comunitat. En cuanto a España, la evolución refleja un incremento del 127% desde 2012 hasta 2022, superando las 2.800 compañías, que emplean a 109.200 trabajadores.

Además, las universidades de la Comunitat concentran el 12,2% de matriculados en titulaciones relacionadas con la IA; y en oferta, ocupan la tercera posición.

Los sueldos: trabas para atraer talento en España

El sueldo de los profesionales de la IA en España es inferior al de otros países y «un freno para captar talento»: un 36% cobra más de 60.000 dólares anuales; mientras en EEUU es un 93%; Alemania, 62%; y Reino Unido, 66%.