Nica, la muñeca solidaria que une a España por los niños con enfermedades raras, pasa por Castellón

Se llama Nica, es pequeña, viaja en mochila y lleva un propósito tan grande como urgente: ayudar a que miles de niños con enfermedades raras puedan tener un diagnóstico y acceder a un tratamiento adecuado. Nica no es una muñeca cualquiera: es el símbolo de una campaña que atraviesa España de mano en mano, visibilizando una realidad dolorosa y, al mismo tiempo, movilizando la solidaridad.

“El diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo" Encarna Guillín — Directora estratégica del proyecto Únicas del Hospital Sant Joan de Déu

En nuestro país, el 50% de los niños con enfermedades raras carece de un diagnóstico claro, lo que impide iniciar tratamientos eficaces o planificar su evolución médica. “El diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo”, resume Encarna Guillín, directora estratégica del proyecto Únicas del Hospital Sant Joan de Déu, uno de los centros pioneros en este ámbito. “Sin diagnóstico no hay pronóstico. No se sabe cómo evolucionará la enfermedad ni se puede abordar su causa”.

Una red para evitar más peregrinajes

Desde 2021, el hospital barcelonés lidera, junto a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), una red de hospitales denominada Únicas, con el respaldo del Ministerio de Sanidad. Son ya 30 centros repartidos por toda España, que comparten datos y avances científicos para reducir al máximo los desplazamientos de familias desesperadas por encontrar respuestas.

El viaje de Nica

La campaña El viaje de Nica, impulsada por Sant Joan de Déu y FEDER, y con el apoyo de Alexion AstraZeneca Rare Disease, tiene como objetivo recaudar fondos para ampliar el acceso a estudios genéticos avanzados.

Cada muñeca lleva un código QR con la historia de una familia real y un acceso directo a realizar donaciones. No hace falta tener a Nica físicamente: el enlace puede compartirse por WhatsApp o redes sociales.

“Nuestros hijos tardan más de seis años en recibir un diagnóstico”, alerta Juan Carrión, presidente de FEDER. “En un 20% de los casos, la espera supera los 10 años. Y el 80% de estas enfermedades tiene origen genético”.

La muñeca solidaria Nica visita la redacción de Mediterráneo. / Aniol Resclosa

Nica ya ha pasado por Castellón

La muñeca solidaria ha visitado la redacción del periódico Mediterráneo, como parte de su recorrido por España. Todo el equipo se ha fotografiado con ella, sumándose así simbólicamente a la campaña que visibiliza la realidad de los niños con enfermedades raras y apoya la investigación para lograr diagnósticos más rápidos.

Una causa que merece todo el apoyo

Con esta iniciativa, Prensa Ibérica refuerza su compromiso con los proyectos de impacto social, poniendo al servicio de Nica su red de medios, su alcance territorial y su cercanía con millones de lectores.

Nica no solo viaja por hospitales y redacciones. Viaja en corazones dispuestos a marcar la diferencia. Y ahora, también pasa por Castellón.

Castellón recibe a Nica, la muñeca que recorre España por los niños con enfermedades raras / Mediterráneo

Más de 250 muñecas en movimiento

Un centenar de familias ya ha empezado a mover las primeras 100 muñecas. En total, está previsto poner en circulación 250 Nicas, y también las empresas podrán participar: recibirán una muñeca propia con un vídeo personalizado para involucrar a sus empleados.

Nicas por España / Mediterráneo

La web del proyecto permite seguir en tiempo real el recorrido de cada muñeca y las donaciones que ha generado. Un mapa de solidaridad en movimiento.