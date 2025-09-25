Las pulseras antimaltrato se han triplicado en Castellón en cinco años

La polémica a nivel nacional por los fallos de las pulseras antimaltrato, una incidencia revelada en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, ha llevado a una pregunta que por el momento no tiene respuesta: ¿cuáles de ellas son las que han presentado un mal funcionamiento y qué mujeres se han visto afectadas?

Lo que sí se sabe es, mientras tanto, el número de pulseras antimaltrato que hay en Castellón. Según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en este 2025, hay en la provincia un total de 152 brazaletes activos.

Estas se colocan a los agresores machistas teóricamente para añadir más seguridad al cumplimiento de las órdenes de alejamiento y para tener un mayor control, por tanto, de los quebrantamientos en los que puedan incurrir.

Así pues, en Castellón hay 152 mujeres que dependen de que estas pulseras funcionen correctamente para evitar correr un riesgo añadido de ser víctimas de un asesinato machista. Y la cantidad de brazaletes antimaltrato se ha más que triplicado en los últimos cinco años: la provincia registraba solo 47 de ellas en 2020.

El año siguiente, 2021, eran 59 pulseras, y en 2022 se dio un salto hasta las 89. Pero el verdadero impulso llegó en los años 2023 y 2024, cuando estas alcanzaron los 167 y 169 casos activos.

Menos que en 2024

Esto no quiere decir necesariamente que los casos de violencia machista donde se aplicó esta medida se dispararan, sino que puede tener que ver con que el Ministerio de Igualdad pidió a los jueces en varias ocasiones que consideraran imponer las pulseras antimaltrato. La cartera que dirige la socialista Ana Redondo consideraba este mecanismo como especialmente protector porque no hay mujeres que hayan sido asesinadas llevando su maltratador este dispositivo.

De los 169 casos activos en Castellón en 2024 se pasó a los 152 este 2025, lo que supone una reducción de 17 casos en un año, lo que supone un 10% menos de pulseras antimaltrato que hace un año.

Sea como sea, por el momento es imposible determinar cuáles de esas 152 pulseras ha fallado, si es que lo ha hecho alguna, a causa del presunto apagón de datos que se produjo cuando la empresa adjudicataria del servicio de control telemático de agresores cambió de Telefónica a Vodafone, lo que impidió corroborar en los juzgados, durante cinco meses, si los acusados se saltaban las órdenes de alejamiento dictaminadas.

Redondo, eso sí, ha afirmado que «no es verdad» que se haya «puesto en riesgo a las víctimas», contestando a las críticas de una oposición que pide su dimisión.

El 30% de la Comunitat

Las pulseras de Castellón suponen el 29,6% del total de las que están activas en la Comunitat Valenciana (513), circunstancia que llama la atención teniendo en cuenta que Castellón supone un 11% de la población autonómica.

Además, se da la circunstancia de que la provincia tiene más pulseras antimaltrato activas que, por ejemplo, toda Cataluña (80), Baleares (86), Extremadura (100), o el País Vasco (122), entre otras comunidades autónomas donde este sistema no está tan extendido como en la Comunitat Valenciana, que es la segunda comunidad donde más de estas hay (solo por detrás de Andalucía, con 1.635 pulseras antimaltrato).

Desde la implantación del sistema, en el año 2009, se han realizado un total de 578 instalaciones de estos dispositivos electrónicos en Castellón, en un sistema que a partir de ahora estará bajo la lupa a causa de los fallos conocidos durante los últimos días.

«No se ha controlado bien»

Desde la Coordinadora Feminista de Castelló, Mari Carmen Díaz lamenta en declaraciones a Mediterráneo que «el sistema no se ha controlado bien». «No me vale que no haya habido mujeres muertas a causa de estos fallos», expresa Díaz, quien considera que al final «quienes pagan los errores siempre son las mismas, las mujeres». «Si hay un cambio de compañía adjudicataria, se deberían de prever todas las consecuencias que ello pueda tener para que no haya ninguna anomalía», sostiene esta feminista castellonense.

Díaz opina, no obstante, que el asunto «no es para que dimita la ministra» Redondo, si bien reclama que se mejoren los sistemas en general de protección a mujeres víctimas de violencia machista.