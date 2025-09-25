Sofía y los valencianos en el Sirius piden más protección para el éxito de la misión a Gaza

La activista de Castellón Sofía Buchó a bordo del Sirius, en la Global Sumud Flotilla, ha compartido hoy un nuevo mensaje de esta misión que buscan abrir un corredor humanitario permanente para llevar ayuda a la población civil de Gaza. La burrianense recuerda que están llevando a cabo una iniciativa "no violenta" pero tras los últimos ataques de drones consideran que "aún siendo una guerra psicológica" y sin que haya tenido un coste de vida, necesitan mayor protección. El Gobierno de Italia y el de España han anunciado que fletarán fragatas para escoltarlos desde la distancia. Con todo, Sofía y sus otros dos colegas valencianos a bordo del Sirius, el diputado de Compromís Joan Labordeta y el marino Simón Vidal, han trasladado la necesidad de reforzar este blindaje por parte del conjunto de países que han firmado la carta de apoyo a la flotilla, para así poder completar su compromiso.

El movimiento español por la población de Gaza ha compartido el post donde los tres valencianos lanzan un nuevo mensaje por la paz.

Por otro lado, la organización cuenta con una app pública donde se puede ver por dónde navegan los barcos, siempre en aguas internacionales.

Y es que cada vez se aproximan más a la zona de riesgo en la que en anteriores ocasiones el Gobierno de Israel ha llegado a interceptar embarcaciones y detener a integrantes de otras misiones con menos veleros, de manera temporal, en prisiones.

En la imagen puede verse el itinerario recorrido y la posición del Sirius respecto a la distancia que queda pendiente hasta la franja de Gaza (en rojo, a la derecha).