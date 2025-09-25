Trece municipios de Castellón estarán el el tercer Gastroalmuerzos
Forman parte de los más de 100 establecimientos de esta cita en la Comunitat
Redacción
Restaurantes de trece localidades de Castellón resaltarán la importancia de l’esmorzaren la tercera edición de Gastroalmuerzos.
La iniciativa presentada este jueves defiende que «almorzar no solo es una cultura muy arraigada sino una manifestación de la riqueza y singularidad de nuestra gastronomía», según informó Europa Press.
Inciativa autonómica
La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana, formada por las asociaciones provinciales Ashotur, Hostelería Valencia y Apeha, junto a Turisme Comunitat Valenciana celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre la tercera edición de esta apetitosa iniciativa.
Con motivo de la campaña se va a reeditar la guía Gastroalmuerzos en la que se recopilan todas las propuestas y que además se da a conocer en ferias, eventos como Madrid Fusion, Fitur y presentaciones de destino Comunidad Valenciana a nivel internacional.
Más de 100 en la Comunitat
A esta tercera campaña se han sumado más de 100 establecimientos hosteleros repartidos entre las tres provincias, que presentan propuestas "muy diversas", pero "siempre basadas en el producto local", que incluyen un almuerzo completo, especialidad de la casa, con sus habituales elementos para compartir: 'cacaus del collaret', los encurtidos o las ensaladas, sin olvidar el "tradicional" 'cremaet' o el carajillo.
A la presentación, celebrada en Taberna Gourmet La Casota de Paiporta (Valencia), han asistido Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y Conhostur; Israel Martínez, director general de Turismo; y el periodista Paco Alonso. Espinar ha destacado la importancia de "apoyar desde el sector el almuerzo como propuesta gastronómica y como elemento cultural de nuestra tierra".
Afectados por la dana
Y en esta misión no ha querido olvidar la importancia de seguir revitalizando las poblaciones que se vieron afectadas por la dana: "Esta presentación en Paiporta queremos que sirva para que se siga poniendo el foco en la zona afectada y en la apuesta por recuperándola". Por su parte, Martínez ha agradecido a Conhostur la organización de esta nueva edición de Gastroalmuerzos y ha subrayado de forma especial este año la participación de hosteleros de municipios afectados por la riada.
Desvelados algunos de los nombres castellonenses
"Desde Turisme Comunitat Valenciana apoyamos firmemente este tipo de iniciativas porque fortalecen la hostelería, dinamizan el turismo y ponen en valor el producto local y de proximidad. La campaña Gastroalmuerzos demuestra que tradición y creatividad pueden ir de la mano para posicionar nuestra gastronomía en el mapa internacional", ha expresado.
En la provincia de Castellón, algunos de los restaurantes que participarán serán Las Cholinas en Alfondeguilla, el Bar Paquita en Eslida y Los Maños en Castelló. En concreto, Los Maños presentará un bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana con morcilla de Burgos y mermelada de higos.
