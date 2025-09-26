Barrachina: "Castellón es un corazón de 135 pulsos diferentes y a la vez unidos"

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado este viernes durante su intervención en la celebración del Día de la Provincia que «Castellón es mucho más que un mapa o un nombre, es un corazón inmenso que late con 135 pulsos diferentes y, a la vez, unidos».

La fuerza de Castellón

Barrachina, desde la gala celebrada en localidad de Aín, ha explicado que «cada pueblo es una estrofa» de una gran sinfonía castellonense. «Porque esa es nuestra esencia, la fuerza del compás de toda una provincia cuando camina unida», ha subrayado la presidenta de la Diputación.

«Cada generación deja su impronta, y hoy tenemos la suerte de reconocer a aquellos que, con su esfuerzo y su pasión, han sabido convertir nuestro relato común en una melodía única. [...] Cada premiado de cada edición es como una cuerda distinta de un mismo instrumento: cada una tiene un sonido propio, pero todas vibran juntas y hacen posible la armonía. Ellos son quienes transforman el esfuerzo en música, la dedicación en ritmo y el talento en melodía. Y es esa sinfonía colectiva la que hoy celebramos aquí en Aín», ha continuado la presidenta.

Palabras para 'Mediterráneo'

La presidenta también ha tenido palabras para este diario, que ha recibido la Alta Distinción, el máximo reconocimiento de la Diputación.

«Mediterráneo, guardianes de las notas de la memoria colectiva donde Castellón se ha mirado durante un siglo», ha ensalzado Barrachina. En sus frases dedicadas a este diario, la presidenta ha recalcado que «cada titular ha marcado el compás» de la vida colectiva de Castellón. «Y cada crónica ha reflejado lo que somos, cada palabra ha resonado más allá de sus páginas. Hoy, en el año de su centenario, recibe la Alta Distinción, porque sin su relato nuestra historia estaría incompleta. Castellón también se escribe con tinta, y en sus páginas encontramos el pulso que nos mantiene unidos», ha finalizado Barrachina.